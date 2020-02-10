AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan açıklama - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, "Onca şey söylemişken kurgucu CHP'liler yine o kurgu sözden (Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu) medet umdu. Gülüyorum acınacak hallerine..." ifadesini kullandı.

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, dün Sakarya'da düzenlenen teşkilat buluşmasındaki konuşmasında CHP'lilerin "hasarlı okullar"la ilgili söylediklerinin tamamının yanlış olduğunu belgelerle açıkladığını kaydetti.

Konuşmasında "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu' sözünü CHP'liler üretti. Yok böyle bir söz. Birisi ispat etsin, istifa edeceğim." dediğini aktaran Yavuz, şöyle devam etti:

"Dün, sunum eşliğinde CHP'lilerin 'hasarlı okullar'la ilgili söylediklerinin tamamının yanlış olduğunu belgelerle açıkladım. Yine tank palet fabrikasıyla ilgili söylediklerinin de baştan sona yanlış olduğunu ve önümüzdeki günlerde o konuda da tekrar açıklama yapacağımı ifade ettim. 'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama fark edemedik.' sözünü de onların ürettiğini ancak bundan gocunmadığımı ifade ettim. 'Zararı yok onlar böyle sakızları çiğneyip meşgul olsunlar biz işimize bakalım. Zira yapacak çok işimiz var.' dedim."

Yavuz, konuya ilişkin videoyu alt yazılı bir şekilde sosyal medya hesabında paylaştığını belirterek, "Kurgucu CHP'liler dikkatli baksın. Sahi öyle mi demişim? Tabii gözleri görüyorsa, kulakları duyuyorsa... Onca şey söylemişken kurgucu CHP'liler yine o kurgu sözden medet umdu. Gülüyorum acınacak hallerine..." ifadelerini kullandı.