AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan açıklama - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan açıklama

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, "Onca şey söylemişken kurgucu CHP'liler yine o kurgu sözden (Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu) medet umdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan açıklama, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, "Onca şey söylemişken kurgucu CHP'liler yine o kurgu sözden (Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu) medet umdu. Gülüyorum acınacak hallerine..." ifadesini kullandı.

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, dün Sakarya'da düzenlenen teşkilat buluşmasındaki konuşmasında CHP'lilerin "hasarlı okullar"la ilgili söylediklerinin tamamının yanlış olduğunu belgelerle açıkladığını kaydetti.

Konuşmasında "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu' sözünü CHP'liler üretti. Yok böyle bir söz. Birisi ispat etsin, istifa edeceğim." dediğini aktaran Yavuz, şöyle devam etti:

"Dün, sunum eşliğinde CHP'lilerin 'hasarlı okullar'la ilgili söylediklerinin tamamının yanlış olduğunu belgelerle açıkladım. Yine tank palet fabrikasıyla ilgili söylediklerinin de baştan sona yanlış olduğunu ve önümüzdeki günlerde o konuda da tekrar açıklama yapacağımı ifade ettim. 'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama fark edemedik.' sözünü de onların ürettiğini ancak bundan gocunmadığımı ifade ettim. 'Zararı yok onlar böyle sakızları çiğneyip meşgul olsunlar biz işimize bakalım. Zira yapacak çok işimiz var.' dedim."

Yavuz, konuya ilişkin videoyu alt yazılı bir şekilde sosyal medya hesabında paylaştığını belirterek, "Kurgucu CHP'liler dikkatli baksın. Sahi öyle mi demişim? Tabii gözleri görüyorsa, kulakları duyuyorsa... Onca şey söylemişken kurgucu CHP'liler yine o kurgu sözden medet umdu. Gülüyorum acınacak hallerine..." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İBB Meclisi'nde "İmamoğlu küfür etti" iddiası gerginlik çıkardı! AK Parti sıraları salonu terk etmek istedi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Saldırılara misliyle karşılık verildi, geri çekilme söz konusu değildir İBB Meclis'nde Göksel Gümüşdağ'ın yerine Zeynel Abidin Okul seçildi Yoğun kar yağışı nedeniyle 12 ilde okullar tatil edildi

Son Dakika Haberleri
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 21:47:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]