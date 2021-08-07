AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan "Sanatçılar Girişimi"nin açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Sanatçılar Girişimi" tarafından yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

Yavuz, sosyal medya hesabından, bir grup sanatçı ve yazarın "Sanatçılar Girişimi" adı altında yaptığı açıklamalarla ilgili paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin yangınlar karşısında büyük bir mücadele verdiğini, ortada özverili ve olağanüstü bir gayretin söz konusu olduğunu ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Böylesi bir zamanda Türkiye için uluslararası ortamda güvensiz imajı oluşturma arzusunun anlamı nedir? Siz bu ülkenin sanatçısı değil misiniz? 'Gelin, olup biteni ve yapılan sahtekarlıklara ilişkin belgeyi, bilgiyi sizlerle paylaşalım.' dediğimizde hiçbirinizden çıt çıkmıyordu. Şimdi ne oldu? Bayram değil, seyran değil durup dururken, neden hiç olmadık zamanda ve hiç hakketmediğimiz yerden suçlamalarda bulundunuz? 'Bazı insanlar kendi pisliklerini gizlemek için temiz insanları kirliymiş gibi gösterir.' denir ya, böyle bir şey mi yoksa sizinkisi? 'Niyeti kötü olan insandan değil, niyetinin kötü olduğunu gizleyen insandan kork.' der Mevlana. Ancak korkmuyoruz biz çünkü yutmuyoruz artık."