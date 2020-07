AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan esnaf ziyareti - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Adapazarı ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Yavuz, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel ve meclis üyesi Behlül Bayrak ile şehir merkezindeki Çark Caddesi, Dar Sokak, Uzunçarşı'da esnafla buluştu ve bayram alışverişi yaptı.

Restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Orhan Gazi Camisi'nde incelemelerde bulunan Yavuz, cami müezzini Adem Saruhan'dan bilgi aldı.

Yavuz, Ankara'daki yoğun çalışmalarından buldukları her fırsatta hemşehrileriyle bir araya geldiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Adapazarı Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu da esnafımızla her an, her zaman beraber, kendisine teşekkür ediyoruz. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odamızın 'Alışverişini Sakarya'dan Yap' kampanyasını da çok önemli ve değerli buluyoruz. Ekonomimizin daha da canlanması, aidiyet kültürünün daha da güçlü bir şekilde gelecek nesillere aktarılması için birbirimize mutlak surette destek olmalıyız. Bizim şehrimiz paylaşmanın, yardımlaşmanın, dayanışmanın yurdudur, esnafımız fedakardır. Daha güzel günlere hep birlikte ulaşacağımıza inanıyorum."