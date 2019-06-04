Son Dakika Haberleri: - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan "Her iki partide bir irtibat oluşturularak kontak...
Son Dakika Politika Haber

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan "Her iki partide bir irtibat oluşturularak kontak...

40 dakika önce

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan "Her iki partide bir irtibat oluşturularak kontak kuruldu" "İstanbul'un geleceğinin konuşulduğu her bir adayın neleri yapıp yapamayacağının ortaya döküldüğü güzel bir program olacak"SAKARYA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz,...

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan "Her iki partide bir irtibat oluşturularak kontak kuruldu"
" İstanbul'un geleceğinin konuşulduğu her bir adayın neleri yapıp yapamayacağının ortaya döküldüğü güzel bir program olacak"
SAKARYA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun birlikte kameralar karşısına geçerek ortak yapacağı canlı yayına ilişkin, her iki partide bir irtibat oluşturularak kontak kurulduğunu ve prensipte anlaşıldığını söyledi.
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Valiliği tarafından Kent Park Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Törenin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Yavuz, 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun birlikte kameralar karşısına geçerek ortak yapacağı canlı yayına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Canlı yayın konusunda gelişmeler olduğunu doğrulayan Yavuz, "Her iki partide bir irtibat oluşturularak kontak kuruldu, prensipte bir anlamda anlaşılmış oldu. Tarafsız bir moderatör eşliğinde bir noktada belki bütün kanallarında yayın yapabileceği bir ortam içerisinde İstanbul'un konuşulduğu, projelerin konuşulduğu ve İstanbul'un geleceğinin konuşulduğu her bir adayın neleri yapıp yapamayacağının ortaya döküldüğü güzel bir program olacak diye düşünüyoruz. Bu olacak" dedi.
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan Her iki partide bir irtibat oluşturularak kontak...
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:44 Kaynak: İHA
Ekrem İmamoğlu, Ali İhsan Yavuz, İstanbul, AK Parti, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da bayramın ilk günü trafik felç oldu! Yoğunluk yüzde 53 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: İmamoğlu'nun beyni bu milletin emrinde değil Emekli polis memuru, sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderlerine kurşun yağdırdı Kılıçdaroğlu YSK'yi eleştirdi: Ekrem Bey'in rakibi artık Binali Bey değil

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 20:24:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan "Her iki partide bir irtibat oluşturularak kontak...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]