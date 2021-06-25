AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan yeni adliye binası açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya'da inşa edilecek yeni adliye binasının ihalesinin 26 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Basın mensubu arkadaşlarımızla 3 gün öce yapmış olduğunuz basın toplantısında, 'Yeni Adliye Binamız da çok yakında ihale edilecek.' demiştik. Söz konusu bu yerle ilgili 26 Temmuz 2021'de ihale yapılmasına karar verilmiştir. Sakarya'mıza hayırlı olsun."