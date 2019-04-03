AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "(Ekrem İmamoğlu) Sen Seçildiğine Nereden Kanaat...
1 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "(Ekrem İmamoğlu) Sen seçildiğine nereden kanaat getiriyorsun?"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "(Ekrem İmamoğlu) Sen seçildiğine nereden kanaat getiriyorsun?"
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:24 Kaynak: AA
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