Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "(Ekrem İmamoğlu) Sen Seçildiğine Nereden Kanaat...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "(Ekrem İmamoğlu) Sen Seçildiğine Nereden Kanaat...

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "(Ekrem İmamoğlu) Sen seçildiğine nereden kanaat getiriyorsun?"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "(Ekrem İmamoğlu) Sen seçildiğine nereden kanaat getiriyorsun?"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:24 Kaynak: AA

AK Parti, Ekrem İmamoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a 25 Yıl Önce Çekilen Fotoğrafı Gösterdi AK Parti'den, İmamoğlu'nun Sözlerine Tepki: Bu Sürecin Durdurulmasını Neye Dayanarak İstiyor? Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Ekrem İmamoğlu'nu Tebrik Etti Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na Ulaşım 15 Gün Boyunca Ücretsiz Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 14:39:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "(Ekrem İmamoğlu) Sen Seçildiğine Nereden Kanaat...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]