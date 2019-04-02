AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Gerçekten Demokrasi Tarihimizin En Büyük Şaibelerinden...
56 dakika önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Gerçekten demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir bu seçim dersem herhalde fazla abartmış olmam"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Gerçekten demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir bu seçim dersem herhalde fazla abartmış olmam"
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:01 Kaynak: AA
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