Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Gerçekten Demokrasi Tarihimizin En Büyük Şaibelerinden...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Gerçekten Demokrasi Tarihimizin En Büyük Şaibelerinden...

56 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Gerçekten demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir bu seçim dersem herhalde fazla abartmış olmam"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Gerçekten demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir bu seçim dersem herhalde fazla abartmış olmam"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:01 Kaynak: AA

AK Parti, Güncel
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