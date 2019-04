AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Hangi Hakla Kendini Başkan İlan Ediyorsun"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "Daha hukuki süreçler tamamlanmadan, mazbata teslim edilmeden kendisini başkan ilan etmesi gerçekten hayret vericidir. Anlamı da yok, anlaşılır da değildir. Sen hangi hakla kendini başkan ilan ediyorsun" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyerek, CHP İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi. Belediye başkanı olabilmek için hukuki süreçlerin tamamlanması gerektiğini vurgulayan Yavuz, "Daha hukuki süreçler tamamlanmadan, mazbata teslim edilmeden kendisini başkan ilan etmesi gerçekten hayret vericidir. Anlamı da yok, anlaşılır da değildir. İstanbul CHP adayı özellikle bu süreçlerin durdurulmasını talep ediyor. Bir an önce kendisini başkan ilan edelim istiyor. Hatta 'Sayın Cumhurbaşkanımız gelsin elimi kaldırsın' yaklaşımı sergiliyor. Sen seçildiğine nereden kanaat getiriyorsun. Bu süreçlerin bitmesini hangi hakla istiyorsun" şeklinde konuştu.



"Hangi hakla kendini başkan ilan ediyorsun"



Dünyanın her yerinde seçimlerin ardından hukuki bir sürecin işletildiğini belirten Yavuz, "Türkiye'de de seçimlerle ilgili bir hukuki süreç işliyor. Sandıktaki işlem biter, seçim kurulundaki iş ve işlemlere sıra gelir. İlçeden başlayarak itiraz süreçleri işler. Bunlar tamamen yargı gözetiminde işlemlerdir. Önce ilçe seçim kurulu gerekeni yapar. Beğenilmiyorsa itiraz edilenlerce il seçim kuruluna itiraz edilir, sonunda YSK'ya giderek mesele kesinleşir. Hal böyle iken hangi hakla kendini başkan ilan ediyorsun. Hangi hakla işlettiğimiz süreçleri hadsizlik olarak görüyorsun. Bizim yaptığımız doğal, yasal bir şey. Biz istiyoruz ki ne Ekrem İmamoğlu lehine ne de aleyhine bir oy fazla yazılmasın. Yine istiyoruz ki bize verilmiş her oy hanemize kaydedilsin. Kendisi de örnek veriyor. Bir sandıkta yanlış yazılmış. Biz bir örnek veriyoruz ki. Hem onu düzeltelim, hem yüzlerce, binlerce maddi hatayı düzeltelim. Kamu vicdanı rahatlasın, gelin hep birlikte sayım yapalım" ifadelerini kullandı.



"Mersin Gülnar seçimi CHP'nin itirazı sonucu iptal edildi, oradaki olanı yasal hak görüyorsun ama burada işletilen süreci kesmemizi istiyorsun"



CHP'nin İstanbul Sancaktepe'de ve yurdun birçok farkı noktasında ilçe seçim kurullarına itirazda bulunduğunu hatırlatan Yavuz, "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Mersin Gülnar ilçesinde MHP adayının kazandığı seçim, CHP'nin itirazı sonucu iptal edildi. Oradaki olanı yasal hak görüyorsun ama burada işletilen süreci kesmemizi istiyorsun. Adana Yüreğir'de CHP itirazı kabul edildi ve oyların yeniden sayımına karar verildi. CHP'nin kendi için gördüğü hakkı bize çok görmesini anlamış değilim" şeklinde konuştu.



"Tehditvari yaklaşımlara, sokağa işaret etmesi bir devlet adamına yakışmaz"



Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı son açıklamada kullandığı ifadeleri de eleştiren Yavuz, "Tehditvari yaklaşımlara, sokağa işaret etmesi bir devlet adamına yakışmaz, aslında hiç kimseye yakışmaz. Sağduyulu olmak durumundayız. Çok daha farklı şeyler konuşacağız, sonuçta bu işin çözüm noktası seçim kurullarıdır. Bu sonucu görmemiz ve bu sonuca göre davranmamız gerekir. İnanıyorum gerçek ortaya çıkacak, kesinleşen sonuçları hepimiz kabulleneceğiz. Hem Ekrem İmamoğlu, hem AK Parti kabullenecek. Müsaade edilsin önce itiraz süreçleri sonlandırılsın. Attığımız her adım hukuki zeminde işlemektedir, bu hakkı kimsenin çok görmesi doğru değildir" açıklamalarında bulundu.



"Fark 29 binden 20 binin altına inmiştir"



Bir gazetecinin İstanbul'da iki adayın arasındaki güncel oy farkını sorması üzerine Yavuz şunları söyledi:



"Her sandık açıldıkça aradaki fark erimektedir. Daha çok az sandık açıldı. Bizim maddi itirazlara ilişkin ileri sürdüğümüz dilekçelerin çok azı görüşüldü. Buna rağmen aradaki fark 29 binlerden 20 binin altına inmiştir. Bu fark erimeye devam edecek." - İSTANBUL

