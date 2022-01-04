AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, hatırlatma dozu olarak TURKOVAC'ı yaptırdı - Son Dakika

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, acil kullanım onayı verilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı yaptırdı.

Yavuz, yaptığı açıklamada, hatırlatma dozunu Ankara Şehir Hastanesi'nde yaptırdığını duyurdu.

Hatırlatma dozu için yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı tercih ettiğini belirten Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Baştan itibaren Türkiye'yi bu hedefe yönlendiren ve bu uğurda her türlü desteği veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, emek veren herkesten Allah razı olsun."