AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Hem Maddi Hata Düzeltimi Hem de Bu Açılan Sandıklardaki...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Hem maddi hata düzeltimi hem de bu açılan sandıklardaki düzeltme sonucu seçim kurullarının belirleyerek, AK Parti lehine düzelttiği ve kayıta geçtiği sayı bugün itibariyle 13 bin 969'dur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Hem maddi hata düzeltimi hem de bu açılan sandıklardaki düzeltme sonucu seçim kurullarının belirleyerek, AK Parti lehine düzelttiği ve kayıta geçtiği sayı bugün itibariyle 13 bin 969'dur"

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