Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "(İstanbul'daki Seçim) 309 Sandıkta 17 Bin 410 Oy Bizim...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "(İstanbul'daki Seçim) 309 Sandıkta 17 Bin 410 Oy Bizim...

31 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "(İstanbul'daki seçim) 309 sandıkta 17 bin 410 oy bizim adayımıza, AK Parti'ye yazılması gerekirken, başka partiye, partilere kaydedilmiş, yazılmıştır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "( İstanbul'daki seçim) 309 sandıkta 17 bin 410 oy bizim adayımıza, AK Parti'ye yazılması gerekirken, başka partiye, partilere kaydedilmiş, yazılmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:54 Kaynak: AA

İstanbul, AK Parti, Güncel
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