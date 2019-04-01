AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "(İstanbul'daki Seçim) 309 Sandıkta 17 Bin 410 Oy Bizim...
31 dakika önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "(İstanbul'daki seçim) 309 sandıkta 17 bin 410 oy bizim adayımıza, AK Parti'ye yazılması gerekirken, başka partiye, partilere kaydedilmiş, yazılmıştır.
AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "( İstanbul
'daki seçim) 309 sandıkta 17 bin 410 oy bizim adayımıza, AK Parti'ye yazılması gerekirken, başka partiye, partilere kaydedilmiş, yazılmıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:54 Kaynak: AA
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