Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "İstanbul Seçimlerinin Yenilenmesi Hususundaki Başvuru...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "İstanbul Seçimlerinin Yenilenmesi Hususundaki Başvuru...

18 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "İstanbul seçimlerinin yenilenmesi hususunda yapmayı düşündüğümüz başvuru, henüz gerçekleşmemiştir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "İstanbul seçimlerinin yenilenmesi hususunda yapmayı düşündüğümüz başvuru, henüz gerçekleşmemiştir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi hususundaki başvurunun henüz gerçekleşmediğini belirterek, "'Başvuruda bulunuldu' şeklindeki haberler doğru değildir. Söz konusu bu olağanüstü itiraz yolunu önümüzdeki günlerde kullanmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:01 Kaynak: İHA

Ali İhsan Yavuz, İstanbul, AK Parti, Politika
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