AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, İstanbul'da Tüm İlçelerde Bütün Oyların Yeniden Sayılması...
1 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, İstanbul'da tüm ilçelerde bütün oyların yeniden sayılması için bugün YSK'ye başvuracaklarını bildirdi.
AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, İstanbul
'da tüm ilçelerde bütün oyların yeniden sayılması için bugün YSK'ye başvuracaklarını bildirdi
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:32 Kaynak: AA
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