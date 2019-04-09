AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz,"İstanbul'da Seçimin Yenilenmesini İstiyoruz" Dedi.
1 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz,"İstanbul'da seçimin yenilenmesini istiyoruz" dedi.
AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Yavuz," İstanbul
'da seçimin yenilenmesini istiyoruz" dedi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:32 Kaynak: İHA
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