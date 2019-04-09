Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz,"İstanbul'da Seçimin Yenilenmesini İstiyoruz" Dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz,"İstanbul'da Seçimin Yenilenmesini İstiyoruz" Dedi.

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz,"İstanbul'da seçimin yenilenmesini istiyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz,
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz," İstanbul'da seçimin yenilenmesini istiyoruz" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:32 Kaynak: İHA

İstanbul, AK Parti, Politika
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