AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz kan bağışı yaptı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz kan bağışı yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Türk Kızılayın kuruluşunun 152. yıl dönümünde Sakarya'da kan bağışında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Türk Kızılayın kuruluşunun 152. yıl dönümünde Sakarya'da kan bağışında bulundu. Adapazarı ilçesi Demokrasi Meydanı'ndaki Kızılay kan bağış aracına gelen Yavuz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bir insanı kurtarmanın bütün alemi kurtarmak olduğunu belirtti. Bu öneme binaen AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığının davetine icabet ettiğini aktaran Yavuz, emeği geçen herkese teşekkür etti. Daha sonra gerekli evrakları dolduran Yavuz, Kızılay aracına geçerek kan bağışında bulundu. Yavuz'a, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Zehra Hatipoğlu, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer ve Kızılay Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki eşlik etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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