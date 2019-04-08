AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Maddi Hata Düzeltmelerinin Yüzde 80'i Aleyhimize Cereyan...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Maddi hata düzeltmelerinin yüzde 80'i aleyhimize cereyan ediyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Maddi hata düzeltmelerinin yüzde 80'i aleyhimize cereyan ediyor. Bu nasıl oluyor? Yüzde 20 kadarı CHP aleyhine. Yüzde 80 nerede, yüzde 20 nerede..."

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