AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Maddi Hata Düzeltmelerinin Yüzde 80'i Aleyhimize Cereyan...
1 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Maddi hata düzeltmelerinin yüzde 80'i aleyhimize cereyan ediyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Maddi hata düzeltmelerinin yüzde 80'i aleyhimize cereyan ediyor. Bu nasıl oluyor? Yüzde 20 kadarı CHP aleyhine. Yüzde 80 nerede, yüzde 20 nerede..."
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:29 Kaynak: AA
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