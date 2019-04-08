Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Maddi Hata Düzeltmelerinin Yüzde 80'i Aleyhimize Cereyan...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Maddi Hata Düzeltmelerinin Yüzde 80'i Aleyhimize Cereyan...

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Maddi hata düzeltmelerinin yüzde 80'i aleyhimize cereyan ediyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Maddi hata düzeltmelerinin yüzde 80'i aleyhimize cereyan ediyor. Bu nasıl oluyor? Yüzde 20 kadarı CHP aleyhine. Yüzde 80 nerede, yüzde 20 nerede..."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:29 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş, Mazbatayı Alıp Anıtkabir'i Ziyaret Etti Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'a İlk Tebrik AK Parti'den Geldi Son Dakika! AK Parti'den Geçersiz Oyların Sayımına İlişkin Yeni Açıklama: Lehimize 5 Bin 69 Oy Eklendi Son Dakika! ABD, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü İlan Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 19:12:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Maddi Hata Düzeltmelerinin Yüzde 80'i Aleyhimize Cereyan...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]