Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Olağanüstü İtiraz Yolunu Kullanarak İstanbul'da Seçimin...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Olağanüstü İtiraz Yolunu Kullanarak İstanbul'da Seçimin...

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, olağanüstü itiraz yolunu kullanarak İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceklerini açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Olağanüstü İtiraz Yolunu Kullanarak İstanbul'da Seçimin..., System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, olağanüstü itiraz yolunu kullanarak İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceklerini açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:48 Kaynak: AA

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