AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Olağanüstü İtiraz Yolunu Kullanarak İstanbul'da Seçimin...
1 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, olağanüstü itiraz yolunu kullanarak İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceklerini açıkladı.
AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, olağanüstü itiraz yolunu kullanarak İstanbul
'da seçimin yenilenmesini isteyeceklerini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:48 Kaynak: AA
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