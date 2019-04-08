AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Sadece Geçersiz Oyların Sayımından AK Parti Lehine...
24 dakika önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Sadece geçersiz oyların sayımından AK Parti lehine kaydedilen oy sayısı 5 bin 69'dur.
AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Sadece geçersiz oyların sayımından AK Parti lehine kaydedilen oy sayısı 5 bin 69'dur."
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:29 Kaynak: AA
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Son Dakika! AK Parti'den Geçersiz Oyların Sayımına İlişkin Yeni Açıklama: Lehimize 5 Bin 69 Oy Eklendi