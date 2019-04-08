Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Sadece Geçersiz Oyların Sayımından AK Parti Lehine...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Sadece Geçersiz Oyların Sayımından AK Parti Lehine...

24 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Sadece geçersiz oyların sayımından AK Parti lehine kaydedilen oy sayısı 5 bin 69'dur.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Sadece geçersiz oyların sayımından AK Parti lehine kaydedilen oy sayısı 5 bin 69'dur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:29 Kaynak: AA

AK Parti, Güncel
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