Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Sakarya'da partililerle buluştu
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Sakarya'da partililerle buluştu

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, partililerle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Sakarya'da partililerle buluştu, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, partililerle bir araya geldi.

Adapazarı ilçesindeki bir restoranda partisinin kadın kollarıyla bir araya gelen Yavuz, bir süre partililerle sohbet etti.

Yavuz, partililerin taleplerini dinledi, çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Programa, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Alper Yüksel, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, AK Parti İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti ilçe kadın kolları başkanları ve kadın meclis üyeleri katıldı.

Milletvekili, AK Parti, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:34 Kaynak: AA
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