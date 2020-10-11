AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Sakarya'da ilçe gençlik kongrelerine katıldı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Sakarya'da ilçe gençlik kongrelerine katıldı Açıklaması

11.10.2020 22:41
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Sakarya'da ilçe gençlik kongrelerine katıldı Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını geri almak için Ermenistan'a karşı yürüttüğü operasyonlarda Türkiye'nin insansız hava araçlarının önemli tol oynadığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını geri almak için Ermenistan'a karşı yürüttüğü operasyonlarda Türkiye'nin insansız hava araçlarının önemli tol oynadığını söyledi.

Yavuz, partisinin Geyve ilçesi 6. Gençlik Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, dağılıp parçalanmayın" ayetini bilen insanlar olarak bir olmaya, diri olmaya, kardeş olmaya ve hep birlikte Türkiye olmaya devam edeceklerini belirtti.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almak için Ermenistan'a karşı sürdürdüğü operasyonlara değinen Yavuz, Karabağ denildiğinde Türkiye'nin insansız hava araçlarının akla geldiğini ve bütün dünyanın bunu konuştuğunu aktardı.

Yavuz, Türkiye'nin silahlı, silahsız ve taarruz insansız hava araçlarını ürettiğine işaret ederek, "Bütün dünyanın dilinde bunlar var. Azerbaycan'ın muvaffakiyetinin temelinde de Türkiye'nin göndermiş olduğu insansız hava araçları yatıyor. İnsansız hava araçlarımızın oradaki fonksiyonunu ve etkisini düşündüğümüzde göğsümüz kabarıyor." diye konuştu.

Söz konusu gelişmelere karşın Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumunu eleştiren Yavuz, "Her an iktidarı devralmaya hazır olması gereken, en sevinmesi gerektiği noktada sevinmeyen, en üzülmesi gerektiği noktada üzülmeyen, en taraf olması gerektiği yerde taraf olmayan, en karşı çıkması gerekene karşı çıkmayan bir ikinci parti var. Bu tuhaf değil mi? Bu bizim durduğumuz yerin ne kadar anlamlı olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz, Altay tankı üretimine ilişkin de açıklamalarda bulundu, "İnşallah bu yıl veya gelecek yıl bilmem ama çok kısa süre içerisinde banttan inecek. Harıl harıl çalışmalar devam ediyor." dedi.

"Ayasofya'yı açmaya kalkmak, idamı göze almak demekti"

Daha sonra Akyazı ilçesinde partisinin 6. Gençlik Olağan Kongresine katılan Yavuz, yeni genç ve dinamik arkadaşların hizmet bayrağını devralmaları gerektiğini, kendilerinin de bir nefer olarak onların yanında duracaklarını dile getirdi.

Yavuz, geçmiş dönemlerde yaşanan baskı ve zulümlerden örnekler vererek, şunları söyledi:

"Şimdi Türkiye'de olamaz denen birçok şey oldu, yapılamaz denen birçok şey yapıldı, Ayasofya bunlardan biri. Olamazdı, Hafsalamız almazdı ki, böyle bir şey olabilir mi, Ayasofya açılabilir mi, Ayasofya'yı açmaya kalkmak demek idamı göze almak demekti. İhtilalin ayak seslerini hemen duymaya başlamak demekti. Olamaz bu mümkün değil derken oluverdi. Büyük bir emek var ardında."

Karadeniz açıklarında bulunan doğal gaz rezervine ilişkin de değerlendirme yapan Yavuz, şöyle devam etti:

"Arıyorlardı birtakım şirketler bizim adımıza ama çıkmıyordu, gerçekten çıkmıyor muydu yoksa çıkmıyor mu deniyordu, başka tezgahlar mı vardı bize karanlık. Ama şimdi kendi sondaj gemimiz olunca gaza ulaştık Allah'a hamd olsun. Ama o sondaj gemisine sahip olmak kolay bir şey mi? Hür iradenizle, kendi mühendislerinizle, fikriyatınız ve iradenizle o gazı aramaya başlamak kolay bir şey mi?"

Yavuz, önceden terörle mücadelede ihtiyaç duyulan insansız hava araçlarını dış ülkelerden almaya çalıştıklarını anlatırken, "Ama sonra bu dertler ortadan büyük oranda kalktı. Çünkü bugünkü savunma sanayindeki oranımız yüzde 20'lerden yüzde 80'lere kadar çıktı. Bugün dünyanın en önemli insansız hava aracına sahip ülkenin adıdır Türkiye. Emin olun gıpta ile izliyor herkes. Eğer bugün Karabağ'da Azerbaycan Ermenistan'a karşı önde ise bizim insansız hava araçlarımızın çok büyük önemi var." ifadesini kullandı.

Kongrelere, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve eski milletvekilleri ile partililer katıldı.

Ermenistan, AK Parti, Türkiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Sakarya'da ilçe gençlik kongrelerine katıldı Açıklaması - Son Dakika

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