Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Sancaktepe'de Oyların Yeniden Sayılmasına Karar Verildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Sancaktepe'de Oyların Yeniden Sayılmasına Karar Verildi.

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Sancaktepe'de oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Sancaktepe'de oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Bizimkisi reddedildi, Cumhuriyet Halk Partisi itiraz etti ve bu karar verildi. Sadece Sancaktepe'de mi? Türkiye'nin birçok yerinde itiraz edildi. Bu ne perhiz ne lahana turşusu"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:22 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Sancaktepe, Güncel
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