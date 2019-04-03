AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Sancaktepe'de Oyların Yeniden Sayılmasına Karar Verildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Sancaktepe'de oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Sancaktepe'de oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Bizimkisi reddedildi, Cumhuriyet Halk Partisi itiraz etti ve bu karar verildi. Sadece Sancaktepe'de mi? Türkiye'nin birçok yerinde itiraz edildi. Bu ne perhiz ne lahana turşusu"

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