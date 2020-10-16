AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, SUBÜ Ziraat Fakültesi açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sanayinin doğru şekilde sürdürülmesi anlamında ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Bizim tarım arazilerine de çok ihtiyacımız var ama sanayisiz de olmaz. Doğru yerde, doğru şekilde formülize edilmesi gerekiyor." dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ziraat Fakültesinin açılışı dolayısıyla Arifiye ilçesi eski çocuk yuvası binasında düzenlenen törende konuşan Yavuz, şehrin sağlık, turizm, sanayi, tarım ve eğitim alanında özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Sanayinin doğru şekilde yapılanmasının önemini vurgulayan Yavuz, "Bize çok iş düşüyor. Yoksa bizim tarım arazileri gider. Oysa bizim tarım arazilerine de çok ihtiyacımız var ama sanayisiz de olmaz. Doğru yerde, doğru şekilde formülize edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla orayı el birliği içerisinde kontrol etmemiz gerekiyor. Tarımı da el birliği içerisinde bozmamamız gerekiyor. Bozmazsak Sakarya'nın tarım vasfı çok önemli açıkçası. Bu anlamda bize çok iş düşüyor." ifadelerini kullandı.

Yavuz, ziraat fakültelerinin tarım vasfının daha da kökleşmesi ve katma değer üretmesi anlamında önemli olduğuna işaret ederek, emeği geçenleri tebrik etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin ardından Avrupa Yatırım Bankasından kullandığı kredinin 270 milyon liralık kısmının iptalinin TBMM'de kabul edildiğine de değinen Yavuz, "Bu akşam inşallah Resmi Gazete'de de yayımlanıyor. Bu yükler ortadan kalktıkça Büyükşehir Belediyemiz de daha fazlasını yapacak, Arifiye Belediye Başkanımız da... Sakarya'nın ihtiyaçlarını el birliğiyle çözdük, çözmeye de devam ediyoruz." diye konuştu.

"Çok güzel işler yapacağız"

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da ziraat fakültesindeki bölümlerin sektör temsilcileriyle görüşülerek, bölgenin ihtiyacına cevap verecek şekilde oluşturulduğunu anlattı.

Fakültede çok güzel işler yapacaklarına inandığını dile getiren Sarıbıyık, katkıları olanlara teşekkür etti.

Diğer konuşmaların ardından, protokol üyelerince yapılan fidan dikimi sonrası fakültenin açılışı gerçekleştirildi.

Yavuz ve protokol üyeleri, daha sonra fakülte binasını gezerek Rektör Sarıbıyık'tan bilgi aldı.