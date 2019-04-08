Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Yüzde 80 Ak Parti, Yüzde 20 CHP Aleyhine Yazılmış...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Yüzde 80 Ak Parti, Yüzde 20 CHP Aleyhine Yazılmış...

18 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Yüzde 80 AK Parti, yüzde 20 CHP aleyhine yazılmış görünüyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Yüzde 80 AK Parti, yüzde 20 CHP aleyhine yazılmış görünüyor. O yüzden fark 29 binlerden 14 binlere inmiş bulunuyor"
-"Bugün 14 bini gördüysek demek ki ortada oy yolsuzluğu, suistimal var. Bu usulsüzlük kesimine organize diyoruz. Bir ilde birkaç taneye geçen oy kaydırmasını görmedim. Burada binlerce ve yüzlercesi var. Organizeli bir suç işlendiği bize çok net bir şekilde gözüküyor. Oyların daha yüzde 6'sı sayılmışken bu durum böyle"
-"Şuanda fark 14 bin küsurlara inmiş durumda"

İSTANBUL - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:34 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız Milli Türk Talebe Birliğinden Süleyman Çakır Paylaşımı Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'a İlk Tebrik AK Parti'den Geldi Son Dakika! AK Parti'den Geçersiz Oyların Sayımına İlişkin Yeni Açıklama: Lehimize 5 Bin 69 Oy Eklendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 18:52:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Yüzde 80 Ak Parti, Yüzde 20 CHP Aleyhine Yazılmış...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]