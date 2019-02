AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "31 Mart seçimlerinin ayrı bir önemi var" Hayati Yazıcı : "Cumhur İttifakı, ayağı en güçlü şekilde yere basmış bir ittifak"-"Hiç kimse ortak milli değerler üzerinden siyaset üretmemeli"-"Hedef kitlemiz Türkiye 'nin tamamı, 82 milyon"-"Belediyecilik, gerçekten bizim işimiz"ISPARTA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, seçimlerdeki hedef kitlelerinin 82 milyon olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hayata geçtikten sonra yapılacak ilk yerel seçimi 31 Mart 2019'da gerçekleştireceğiz. Bu bakımdan da seçimlerin ayrı bir önemi var. İnşallah, oluşturacağımız kadrolarla Türkiye'yi hep birlikte milletin güvenini almış yeni ekiplerle birlikte 2023'e taşıyacağız" dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi bir dizi istişare ve adaylarla ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Isparta 'ya geldi. Partisinin il binasını ziyaretinde Yazıcı'ya TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç , İl Başkanı Osman Zabun Merkez İlçe Başkanı Ömer Parlak , adaylar, parti yöneticileri ve üyeler eşlik etti.AK Parti Isparta İl Başkanlığı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Yazıcı, "31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Yerel Seçimlerle ilgili aday belirleme sürecinin son aşamalarını gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede, daha önce il, ilçe ve hatta belde belediye başkanlarımız belirlendi, kamuoyuyla paylaşıldı. Şimdi bu süreçte de il genel meclisi, belediye meclisi üye adaylarımızla ilgili listelerimizi düzenlemek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, partimizin Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyeleri, iller taksim edilmek suretiyle, il merkezlerinde ilde oluşturulmuş komisyonların çalışmalarını birlikte istişare etmek ve son şeklini vermek üzere ben de bugün arkadaşlarımızla birlikte yapılan çalışmaları gözden geçireceğiz. Son şeklini vererek, genel merkeze intikalini sağlayacağız. Yüksek Seçim Kurulu 'nun yaptığı seçim takvimine göre 19 Şubat'ta bütün aday listeleri YSK'ya tevdi ve teslim edilecek" dedi."Hedef kitlemiz Türkiye'nin tamamı, 82 milyon"AK Parti olarak Türkiye'nin partisi olduklarını vurgulayan Hayati Yazıcı, seçimlerdeki hedef kitlelerinin 82 milyon olduğuna işaret ederek, "İnşallah, çalışmalarımızı hedeflediğimiz doğrultuda, hizmet üretecek kalitede, donanımda Kadın Kolları, Gençlik Kolları, ana kademe tüm katmanları, elbette ki sosyal kategoriyi, demografik yapıyı dikkate almak suretiyle meclis üyelerimizi şekillendireceğiz. Hedefimiz bu, inşallah bu çalışmaları yaparken bir tarafı eksik bırakmayız, bunlar önemli. Biz, AK Parti olarak Türkiye'nin partisiyiz. Siyasi yelpazede bulunduğumuz yer, milletin olduğu yerdir, aziz Türk milletinin olduğu yerdir. Millet merkezde, biz oradayız. Dolayısıyla hedef kitlemiz, Türkiye'nin tamamı, yani 82 milyon AK Parti'nin hedef kitlesidir. İl itibariyle dikkate aldığımızda, Isparta'da bütün vatandaşlar AK Parti'nin hedef kitlesidir. Listelerimizi, bu bakış ve gözlemi dikkate almak suretiyle şekillendirme amacı etrafında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim" diye konuştu."31 Mart seçimlerinin ayrı bir önemi var"Türkiye'de son 150 yıldan bu yana devam eden tartışmalar sonucunda AK Parti- MHP İttifakı'nın birlikte hayata geçirdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ilk olma özelliği taşıdığını anımsatan Yazıcı, "Bu seçimler önemli bir seçim. Türkiye'de 150 yıldır tartışılan, konuşulan, müzakere edilen bir hükümet modelini Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte önce Anayasa'yı mecliste değiştirmek, sonra da değiştirdiğimiz bu Anayasa'yı 16 Nisan 2018 tarihinde halk oylamasına sunarak, onaylatmak suretiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediğimiz yeni bir hükümet modelini hep birlikte inşa ettik. Her seçim önemli ama bu seçim, anayasal düzeyde inşa ettiğimiz bu hükümet modelinin ilk pratiğinin uygulanmasında 24 Haziran 2018 tarihinde milletin önüne çıkarak hem parlamentoyu yeniledik, hem de değişen anayasaya göre Cumhurbaşkanı seçimini gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hayata geçtikten sonra yapılacak ilk yerel seçimi 31 Mart 2019'da gerçekleştireceğiz. Bu bakımdan da seçimlerin ayrı bir önemi var. İnşallah, oluşturacağımız kadrolarla Türkiye'yi hep birlikte milletin güvenini almış yeni ekiplerle birlikte 2023'e taşıyacağız" şeklinde konuştu."Daha tempolu bir şekilde yürüyüşümüzü sürdüreceğiz"AK Parti'nin aday adaylığı sürecinde, parti içindeki hizmet yarışından sonra millet için hizmet yarışına girerek yek vücut hareket eden bir yapıda olduğuna dikkat çeken Yazıcı, "Aday adayı olmuş pek çok arkadaşımız var ama her pozisyonda bir aday belirleyeceğiz. Dolayısıyla bu bir hizmet yarışıdır. Bizim siyasi pratiğimizde ve siyaset anlayışımızda, aday çalışma süreçleri ve istişareler ve diğer yöntemler uygulanmak suretiyle tamamlanıp karara bağlandıktan sonra parti içi hizmet yarışı orada biter. Artık millete hizmet süreci başlar. Aday adayı olup da listelerde adaya dönüşmemiz arkadaşlarımızla hep birlikte, adaylarımızın yanında, arkasında, önünde, etrafında kümeleşerek, Türkiye için kurduğumuz hayalleri, öngördüğümüz projeleri gerçekleştirmek üzere daha güçlü bir şekilde Liderimiz, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, daha tempolu bir şekilde yürüyüşümüzü sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı."Hiç kimse ortak milli değerler üzerinden siyaset üretmemeli"Siyasi partilerin, milli değerler üzerinden değil, ürettikleri projelerle rekabet etmesi gerektiğini aktaran Yazıcı "Biz, Türkiye'nin çok önemli olduğunun idraki içindeyiz. Değerlerimiz var, ortak değerler, bunlar hepimizindir, herkesindir. AK Parti bunları dillendirse bile, 'Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet' diyoruz, bunlar değerdir. Bunları biz dillendirsek bile, tüzüğümüzde parti ilkesi ündeşi olarak yer vermiş olsak bile, bu değerler herkesindir. Onları tartışmamalıyız. Hiç kimse bu değerler üzerinden siyaset üretmemeli. Siyasetin, partiler arasında, projelerin rekabeti şeklinde cereyan etmesi lazım. Bizim kısaca bakışımız, anlayışımız kısaca bu. Bu vesileyle ben arkadaşlarıma başarılar diliyorum.""Cumhur İttifakı, ayağı en güçlü şekilde yere basmış bir ittifak"Cumhur İttifakı'nın önemine değinen Yazıcı, son günlerde tekrar gündeme gelen ittifak konusundaki genişleme sorusuna ise, "Bizim ittifakımız gayet ilkeli, hesaplanmış ve hiç sapma yapmadan işlevliğini koruyor. Cumhurbaşkanımız da birkaç vesile ile ifade ettiler; 'Pazara kadar değil, mezara kadar', yani sonsuza kadar demektir, bunun anlamı bu. Liderlerin tekrar bir araya gelmeleri bir başka ittifakın genişlemesiyle bağlantılı değil, ihtiyaç olduğunda Cumhur İttifakı'nın liderleri bir araya gelir konuları müzakere eder, gelişmeleri aralarında konuşurlar, bunlar çok olağandır. Başarılı bir şekilde süreç devam ediyor. Şunu ifade edeyim; bu ittifaklar aslında zorunludur, değişen anayasa ve anayasada öngörülen yükseltilmiş çitayı dikkate aldığımızda 50 artı 1 oranını dikkate aldığımızda bu tür ittifaklar zorunludur. Bu tür ittifaklarda sosyolojik anlamda tabanları birbirine yakın, siyaset tarzları birbirine aykırı düşmeyen uyum sağlayan partiler arasında olacak. Cumhur İttifakı'nı da bu ölçütleri dikkate aldığımızda, ayağı en güçlü şekilde yere basmış bir ittifak. Hedefleri var ve ülkenin geleceğine ilişkin bütün tehlikelere karşı bir hassasiyet içinde sürdürdüğümüz bir ittifak, inşallah hayırlı sonuçlara vesile olur" ifadelerine yer verdi."Millet, sonucu takdir edecek"Gazetecilerin Isparta'daki AK Parti ve MHP yarışı ile ittifak değerlendirmesi sorusunu da yanıtlayan Yazıcı, "Seçime gidiyoruz, millet hangisini uygun görürse onu takdir eder" diyerek devam ettiği açıklamalarında şunları söyledi:"Bizim adayımız da burada. 31 Mart'ta elbette ki biz, partimiz adına gösterdiğimiz adayı destekleyeceğiz. Zaten bu konularda ittifak görüşleri de dile getirilmiş ve konuşulmuştur. Demek ki Isparta'da ittifak içinde yer alan partiler, kendi adaylarını çıkarmıştır. Dolayısıyla biz de adayımızla inşallah 31 Mart Seçimleri'nde milletin önündeyiz. Millet sonucu takdir edecek. Milletin takdiri ne ise, o başımızın, gözümüzün üstüne.""Belediyecilik, gerçekten bizim işimiz"Yazıcı ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın belediyecilikten gelen tecrübeli bir Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatarak, "Biz, partimizin bütün çalışmalarını, her süreçlerde, her aşamada takip ediyoruz. Her şeyi oluruna, akışına bırakmak değil, paylaşarak, konuşarak tecrübe ve birimler önemlidir. Biz müktesebatı çok zengin olan bir partiyiz, tarihimiz kısa olabilir ama müktesebatımız, pratiğimiz çok zengin, bizim arkamızda çok güçlü bir referans var. 16 yıldır ülkeyi yönetiyoruz. Bizim genel başkanımız belediyecilikten gelmiştir, belediyeciliğin tabiri caizse piri konumunda liderimiz, tecrübeli bir Cumhurbaşkanı. Belediyecilik gerçekten bizim işimiz. 'Yanlışımız yok, her şeyi doğru yaptık' anlamında ifade etmiyorum ama çok hasbi, milletin ihtiyacını dikkate almak suretiyle imkanları ve öncelikleri belirlemek suretiyle projeye dönüştüren bir pratiğimiz var ve her seçimde de yürüyüşümüzü, hedeflerimizi belli sloganlarla ortaya koyuyoruz. Bu seçimde de 'Gönül işi, memleket işi' bizim birinci sloganımız, gönül belediyeciliği bizim öncü söylemlerimizden bir tanesi. İnşallah başarılı olacağız" dedi.Yazıcı daha sonra partisinin il, ilçe ve belde belediye başkan adayları ile tek tek görüşerek, teşkilatıyla toplantı gerçekleştirdi.