AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceleyen Yazıcı, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Yazıcı, yaşam kategorisinde Halil Fidan tarafından çekilen " Harran'da yaşam" isimli fotoğraftan yana oyunu kullanırken, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafını seçti.