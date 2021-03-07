AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "CHP'nin Genel Başkanı, söylem birliği içinde olduklarını iyi analiz etmeli" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye düşmanlarıyla eş güdüm halinde siyaset yaptığını belirttiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylem birliği içinde olduklarını iyi analiz etmesi gerektiğini söyledi.

Yazıcı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "başında bulunduğu partide bile hakimiyet sorunu yaşayan" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak "Erdoğan, Türkiye için bir milli güvenlik sorunudur." ifadesini kullandığını belirtti.

"Her şeyden önce bu tarzın halk diliyle ifadesi çamur siyasetidir. Türkiye'nin bir muhalefet sorunu olduğu aşikardır." değerlendirmesinde bulunan Yazıcı, ulusal hiçbir meselede yapıcı siyaset izleyemeyen, milli duruş sergileyemeyen Kılıçdaroğlu'nun Türkiye karşıtlarının değirmenine su taşımaya devam ettiğini ifade etti.

Hükümetin uyguladığı milli politika birçok ülkede rahatsızlığa yol açarken, Türkiye'deki muhalefetin tutumunun da oldukça manidar olduğunu vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin milli güvenlik politikaları ortadadır. Gerek içte gerekse dışta uygulanan tavizsiz politika ile Türkiye bugün her türlü saldırıya karşı dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde bu politikalar uygulanırken, Türk milleti de devletinin yanındadır. Türkiye düşmanlarıyla eşgüdüm halinde siyaset yapan CHP'nin genel başkanı, söylem birliği içinde olduklarını iyi analiz etmelidir. Siyaset, sorumlu olmayı ve sorumlu davranmayı gerektirir. Siyasi söylemde bulunurken aklıselimin dışına çıkılmamalıdır. Değerler hepimizindir. Siyasi rekabet, değerler üzerinden değil projeler üzerinden yürütülmelidir. CHP bir an önce yüzünü vesayet kalıntısı zihniyetten halka ve demokratik siyasete çevirmelidir."