AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan "15 Temmuz" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016 gecesine ilişkin, "(CHP Genel Başkanı) Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili o geceye dair tanıklığım, aynı uçakta yolculuk yapmaktan ibarettir. Bunun dışındaki söylemler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullandı.

Yazıcı, yazılı açıklamasında, Kılıçdaroğlu'nun, partisinin bugünkü TBMM Grup Toplantısı'nda ismini zikrederek yaptığı konuşmanın ardından kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapma zarureti doğduğunu belirtti.

15 Temmuz 2016 gecesine ilişkin çeşitli platformlarda kamuoyuna dönük defalarca açıklama yapmasına rağmen belli kişiler ve kesimler tarafından ısrarla bilgi kirliliğine devam edildiğini üzülerek müşahede ettiğini vurgulayan Hayati Yazıcı, o günün akşamında Ankara'da bir düğünde olduğunu aktardı.

Yazıcı, nikahtan sonra 21.50 uçağıyla İstanbul'a hareket ettiğini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aynı uçakta bulunduğunu bildirdi.

İnişe yaklaştıkları sırada refakatindekilerden birisinin yanına gelerek, "Boğaz köprülerindeki geçişler tanklarla kapatılmış" dediğini aktaran Hayati Yazıcı, bir terör saldırısı, geniş çaplı bir eylem olabileceği düşüncesiyle güvenlik güçlerince önlem alındığını düşündüğüne değindi.

Hemen telefonunu açarak ulaşabileceği arkadaşlarından bilgi edinme çabasına girdiğini, henüz kimseye ulaşamamışken, aynı şahsın Ankara'da jetlerin uçtuğunu ve bir darbe girişiminden söz edildiğini söylediğine işaret eden Yazıcı, şu bilgileri verdi:

"Herkes telefonlarıyla meşguldü, uçak indi. Vahim bir durum vardı. Servis aracına bindik, aramızda bir konuşma olmadı. Çünkü telefonlarımızla meşguldük. VIP salonunun önüne geldik. Yaptığım görüşmelerde ağırlık merkezinin Ankara olduğunu düşünerek, saat 23.00 uçağına Ankara'ya bilet aldım. Sonra 'uçuşlar yasak' denildi. Beni karşılamaya gelen bir tek şoför vardı ve korumalar karşıdan bu tarafa geçememişti. Hemen VIP'deki sol tarafta bulunan salona geçtim. Başbakanımız ile görüştüm.

Cumhurbaşkanımızı aradım, ulaşamadım. AK Parti İstanbul İl Başkanımızı aradım. İl binamızın etrafında 200 kadar darbeci asker olduğunu söyledi. Bir taraftan gelişmeleri televizyondan izlemeye çalıştım, bir taraftan da arayanlara cevap veriyor, ulaşabildiğim partiden arkadaşlarımla değerlendirme yapmaya çalışıyordum."

Hayati Yazıcı, gideceği en doğru yerin il başkanlığı olacağını düşündüğünü, tahminen 1 saat kadar havaalanında kaldığını vurguladı.

Kılıçdaroğlu'nun sağdaki salonda olduğunu düşünerek buraya yöneldiğini ve kimsenin olmadığını gördüğüne dikkati çeken Yazıcı, şunları kaydetti:

"Çıkışa doğru geçtim, bankodaki görevlilere 'Sayın Kılıçdaroğlu nerede?' diye sordum. Onun epey önce çıktığını söylediler. Ana arterler tıkalı olduğundan, ara yollardan dolanarak Sütlüce'deki il başkanlığına gittim. O gece darbeye 'dur' demek için yola çıkan, il başkanlığı önünde toplanan vatandaşlarımıza hitap ettim. 'Bu gece kesinlikle yatmak yok. Gelmeyenleri de sokağa çağırın. Milletin gücünün önünde hiçbir güç duramaz. Bu millet her zaman olduğu gibi bu gece de mukadderatına sahip çıkmıştır' dedim. Daha sonra tekrar havaalanına döndüm. Ertesi gün öğlene kadar Cumhurbaşkanımız ile beraberdim. Görüldüğü gibi Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili o geceye dair tanıklığım, aynı uçakta yolculuk yapmaktan ibarettir. Bunun dışındaki söylemler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır."