AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan "15 Temmuz" açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "15 Temmuz gecesi Hayati Yazıcı ile aynı uçaktaydık. O nasıl çıktıysa ben de oradan çıktım. Yürüyerek gittik" sözleri hakkında açıklama yaptı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda "15 Temmuz gecesi Hayati Yazıcı ile aynı uçaktaydık. O nasıl çıktıysa ben de oradan çıktım. Yürüyerek gittik" sözleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yazıcı açıklamasında, 15 Temmuz gecesine ilişkin çeşitli platformlarda kamuoyuna dönük defalarca açıklama yapmasına rağmen belli kişiler ve kesimler tarafından ısrarla bilgi kirliliğine devam edildiğini bildirdi.



Yazıcı, 15 Temmuz gecesi Ankara'da bir düğünde olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:



"Nikahtan sonra 21: 50 uçağıyla İstanbul'a hareket ettim. Kılıçdaroğlu aynı uçakta, yan tarafta bulunuyordu. İnişe yaklaştığımız sırada refakatindekilerden birisi gelerek, Boğaz Köprüleri'ndeki geçişler tanklarla kapatılmış, dedi. Bir terör saldırısı, geniş çaplı bir eylem var ki güvenlik güçleri önlem almış diye düşündüm. Hemen telefonumu açarak ulaşabileceğim arkadaşlardan bilgi edinme çabasına girdim. Henüz kimseye ulaşamamışken, aynı şahıs Ankara'da havada jetlerin uçtuğunu ve bir darbe girişiminden söz edildiğini söyledi. Herkes telefonlarıyla meşguldü, uçak indi. Vahim bir durum vardı. Taşıyıcı servis aracına bindik, aramızda bir konuşma olmadı. Çünkü telefonlarımızla meşguldük. VIP salonunun önüne geldik. Yaptığım görüşmelerde ağırlık merkezinin Ankara olduğunu düşünerek, saat 23: 00 uçağına Ankara'ya bilet aldım. Sonra uçuşlar yasak denildi. Beni karşılamaya gelen bir tek şoför vardı ve korumalar karşıdan bu tarafa geçememişti. Hemen VIP'deki sol tarafta bulunan salona geçtim. Sayın Başbakanımızla görüştüm. Cumhurbaşkanımızı aradım, ulaşamadım. AK Parti İstanbul İl Başkanımızı aradım. İl binamızın etrafında 200 kadar darbeci asker olduğunu söyledi. Bir taraftan gelişmeleri televizyondan izlemeye çalıştım, bir taraftan da arayanlara cevap veriyor, ulaşabildiğim partiden arkadaşlarımla değerlendirme yapmaya çalışıyordum."



Yazıcı, gideceği en doğru yerin İl Başkanlığı olacağını düşündüğünü, tahminen 1 saat kadar havaalanında kaldığını vurguladı. Kılıçdaroğlu'nun sağdaki salonda olduğunu düşünerek buraya yöneldiğini ve kimsenin olmadığını ifade edem Yazıcı, "Ben Kılıçdaroğlu'nun sağdaki salonda olduğunu düşünerek salona yöneldim, kimse yoktu. Çıkışa doğru geçtim, bankodaki görevlilere 'Kılıçdaroğlu nerede?' diye sordum. Onun epey önce çıktığını söylediler. Bende ana arterler tıkalı olduğundan, ara yollardan dolanarak Sütlücedeki İl Başkanlığına gittim. O gece darbeye 'dur' demek için yola çıkan, İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlarımıza hitap ettim ve şunları söyledim: 'Bu gece kesinlikle yatmak yok. Gelmeyenleri de sokağa çağırın. Milletin gücünün önünde hiçbir güç duramaz. Bu millet her zaman olduğu gibi bu gece de mukadderatına sahip çıkmıştır.' Daha sonra tekrar havaalanına döndüm. Ertesi gün, öğlene kadar Cumhurbaşkanımız ile beraberdim. Görüldüğü gibi Kılıçdaroğlu ile ilgili o geceye dair tanıklığım aynı uçakta yolculuk yapmaktan ibarettir. Bunun dışındaki söylemler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA