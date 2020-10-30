AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

30.10.2020 13:17
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Eski Başbakanlarımızdan, kıymetli hemşehrimiz Mesut Yılmaz'ı kaybetmenin hüznü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet ve mağfiret, ailesine, sevenlerine, Rizeli hemşehrilerimize ve aziz milletimize taziye dileklerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Rize Valisi Kemal Çeber ise yaptığı yazılı açıklamada, "Rize'mizin yetiştirdiği önemli devlet adamlarından eski başbakanımız, hemşehrimiz Mesut Yılmaz'ın iki aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Göreve başladığım zaman 'hayırlı olsun' dileklerini iletmek, daha sonra da Rize'miz ile ilgili önemli konular için arayan başbakanımız çok içten ve samimi duygularla memleketi Rize'ye olan sevgisini, burayla ilgili anılarını anlatıp yoğun desteğini büyük bir nezaket ve devlet adamı tavrıyla hissettirmiştir. 73 yaşında aramızdan ayrılan eski başbakanımıza; Allah'tan rahmet, Rize'mize, tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." açıklamalarında bulundu.

AK Parti Rize Milletvekili, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise "Eski Başbakan ve Rize Milletvekili, değerli hemşehrimiz Mesut Yılmaz'ın vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı, Belediye Başkanı Rahmi Metin'in yanı sıra CHP ve MHP başta olmak üzere bütün siyasi partiler başsağlığı mesajı yayımladı.

Hayati Yazıcı, Mesut Yılmaz, AK Parti, Rize, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı - Son Dakika

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