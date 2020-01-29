AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Elazığ'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Elazığ'da yaşanan depreme ilişkin, "Bir daha bu acıların yaşanmaması için almamız gereken önlemleri alıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devleti hiç kimseyi açıkta bırakmaz, bırakmayacaktır." dedi.

Yazıcı ve beraberindekiler, depremde Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde çöken binaların enkazlarında yaşamını yitirenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu, başsağlığı dileklerini iletti.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde deprem nedeniyle çöken ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü alanda incelemelerde bulunan Yazıcı, burada yaptığı açıklamada, depremin altıncı gününde devlet millet el ele ortak acıları azaltmak adına yoğun bir çaba harcandığını söyledi.

Depremde birbirinden acılı olaylara tanıklık edildiğine dikkati çeken Yazıcı, enkaz altından çıkarılan vatandaşların millet olarak duyulan ıstırabın ötesinde bir nebze moral kaynağı olduğunu belirtti.

Devlet millet bütünlüğünün, acıyı paylaşmasını, zordaki insanlara nasıl yardım yapılacağını gösterdiğini aktaran Yazıcı, yapılan yardımların planlı ve koordineli biçimde sürdürülmesi gerektiğini bildirdi.

Bazı vatandaşların yardımları depremzedelere rastgele dağıttığını dile getiren Yazıcı, yardımların AFAD, Kızılay gibi kuruluşlara teslim edilerek yapılması gerektiğini vurguladı.

Devletin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk gün ekibiyle birlikte deprem bölgesinde olduğunu anlatan Yazıcı, İçişleri, Çevre ve Şehircilik ile Sağlık bakanlarının vatandaşların yanında, devamlı sahada olduğunu aktardı.

Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bir daha bu acıların yaşanmaması için almamız gereken önlemleri alıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devleti hiç kimseyi açıkta bırakmaz, bırakmayacaktır. Bu bakımdan herkes müsterih olsun.

Bunun ötesinde bazı farklı söylemler de işitmedik değil ama ben böyle bir ortamda ne onlara cevap mahiyetinde ne de onlarınkine benzer tarzda bir kelam etmeyeceğim. Allah bir daha bu felaketleri ne bizim ülkede ne de başka ülkede yaşatmasın."