AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, HDP İzmir il binasında gerçekleştirilen saldırıyı kınadı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, HDP İzmir il binasında gerçekleştirilen saldırıyı kınadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İzmir'de HDP il binasında gerçekleştirilen saldırıyı kınadığını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İzmir'de HDP il binasında gerçekleştirilen saldırıyı kınadığını bildirdi. Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "HDP İzmir il binasında gerçekleşen saldırıyı kınıyorum. Toplumsal barışı ve huzuru hedef alan her saldırı, her girişimle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecektir. Bu tür saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır."

Son Dakika

Amerikalı kadınlar aldatılmanın intikamını Türkiye'de aldı

Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil

Deniz Seki yine bikini giyip photoshop yaptı ama bu sefer önlemini çabuk aldı

HDP binasına saldıran şüphelinin paylaşımları kan dondurdu

Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu

HDP binasını kana bulayan saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok

40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış

Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor