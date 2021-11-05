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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, İyidere Lojistik Limanı'ndaki çalışmaları inceledi - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, İyidere Lojistik Limanı'ndaki çalışmaları inceledi

05.11.2021 13:23

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, dolgu çalışmaları devam eden İyidere Lojistik Limanı için kullanılacak toplam taş miktarının 20 milyon ton olduğunu belirterek, "Bugüne kadar 1 milyon tonu tamamlandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, dolgu çalışmaları devam eden İyidere Lojistik Limanı için kullanılacak toplam taş miktarının 20 milyon ton olduğunu belirterek, "Bugüne kadar 1 milyon tonu tamamlandı." dedi.

Rize'nin İyidere ilçesinde bir restoranda AK Parti İl Başkanı İshak Alim, İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete ve parti yöneticileri ile bir araya gelen Yazıcı, kentte devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Yazıcı, daha sonra beraberindekilerle İyidere Lojistik Limanı dolgu alanında incelemelerde bulundu, çalışmaların son durumunu değerlendirdi.

Hayati Yazıcı, AA muhabirine, ihalesi 16 Temmuz 2020'de yapılan Rize İyidere Lojistik Limanı'nın bölge için çok değerli bir yatırım olduğunu söyledi.

Altyapı, ulaşım hizmetleri açısından limanın önemine değinen Yazıcı, "Dolgu işlemleri başladı. Yüklenici firma burada bütün imkanlarını kullanarak çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah belirlediğimiz sürede bitirilip hizmete sunulacak. Dolgu için kullanılan rezerv taş İkizdere'den temin ediliyor. Günde 6 bin ton dolayında taş aktarması oluyor." diye konuştu.

Yazıcı, çalışmaların tamamlanması için ön görülen sürenin 2,5 yıl olduğuna işaret ederek, "Limanın bitirilmesi için günde asgari 30-35 bin ton sevkiyatının gerçekleşmesi lazım. Bu rakamlara ulaşmak için gerekli çalışmalar sürdürülüyor. Bir yol yapım sorunu var. Yol içerisinde şahsa ait arazi için acele kamulaştırma kararı alındı. Prosedür devam ediyor. Yakın zamanda bitip yol açılınca 30-35 bin ton/gün aktarması devam edecek." bilgisini paylaştı.

Liman için alınacak toplam taş miktarının belli olduğunu vurgulayan Yazıcı, şöyle devam etti:

"Tamamında kullanılacak taş 20 milyon ton. Bugüne kadar 1 milyon tonu tamamlandı. Demek ki 19 milyon ton daha alınacak. Kolaylaştırıcı hizmetlerin devreye girmesi ile hızlı bir şekilde artacak. Çok önemli ve Ovit Tüneli'ni tamamlayacak yatırım. Yatırım hem Türkiye'nin ticaret faaliyetleri açısından önemli bir altyapı hizmeti olacak hem de Türkiye'nin doğusu, güneydoğusu ile Orta Asya, Kafkaslar'la son derece stratejik öneme haiz bir liman haline gelecektir."

Yazıcı, Rize'de her projenin çok önemli olduğunun altını çizerek, "Hastane önemli, havaalanı önemli ama bunun önemi abartılı değil, çok daha işlevsel olacak diye düşünüyorum. İnşallah 2,5 yıl gibi bir sürede, belki daha da öne çekilebilir, bitireceğiz. Ülkemize çok büyük katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Limanın, dolaylı olarak önemli sayıda istihdam sağlayacağını vurgulayan Yazıcı, "Liman olarak düşünmeyelim. Limanın burada yer alması ile birlikte vadi canlanacak. Bunu tamamlayacak antrepo ve ticaret merkezleri olacak. Organize Sanayi Bölgesinin birinci etabı tamamlandı, ikinci etap çalışmaları devam ediyor. Ticari açıdan çok faal bir duruma gelecek." dedi.

Yazıcı, buradaki incelemenin ardından ilçe merkezinde esnafı ziyaret etti, belediyenin çalışmaları hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, İyidere Lojistik Limanı'ndaki çalışmaları inceledi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, İyidere Lojistik Limanı'ndaki çalışmaları inceledi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, İyidere Lojistik Limanı'ndaki çalışmaları inceledi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, İyidere Lojistik Limanı'ndaki çalışmaları inceledi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, İyidere Lojistik Limanı'ndaki çalışmaları inceledi

Hayati Yazıcı, AK Parti, Yatırım, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, İyidere Lojistik Limanı'ndaki çalışmaları inceledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, İyidere Lojistik Limanı'ndaki çalışmaları inceledi - Son Dakika
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