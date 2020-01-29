AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "Kudüs, Filistin'in ebedi başkentidir" - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: 'Kudüs, Filistin'in ebedi başkentidir' - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "Kudüs, Filistin'in ebedi başkentidir"

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'e ilişkin açıklamasına atfen, "Barışı değil kaosu amaçlayan yüzyılın hukuksuz planına karşı tüm dünya Filistin halkını desteklemeli ve Filistin'in tarihi,hukuki statüsüne saygı göstermelidir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'e ilişkin açıklamasına atfen, "Barışı değil kaosu amaçlayan yüzyılın hukuksuz planına karşı tüm dünya Filistin halkını desteklemeli ve Filistin'in tarihi,hukuki statüsüne saygı göstermelidir." ifadelerini kullandı.


Yazıcı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurmasına ilişkin, şunları kaydetti:


"Kudüs, Filistin'in ebedi başkentidir. Sözde planlar, derme çatma anlaşmalar bu gerçeği değiştiremez. Barışı değil kaosu amaçlayan yüzyılın hukuksuz planına karşı, tüm dünya Filistin halkını desteklemeli ve Filistin'in tarihi, hukuki statüsüne saygı göstermelidir."

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:42 Kaynak: AA
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