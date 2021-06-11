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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de Millet Bahçesinin yapıldığı alanda incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de Millet Bahçesinin yapıldığı alanda incelemelerde bulundu Açıklaması

11.06.2021 14:46
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de Millet Bahçesinin yapıldığı alanda incelemelerde bulundu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, toplam 400 dönümden oluşan Millet Bahçesinin Rize'nin çehresini değiştireceğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, toplam 400 dönümden oluşan Millet Bahçesinin Rize'nin çehresini değiştireceğini söyledi.

Yazıcı, beraberinde AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim ve parti yöneticileri ile sahil kesiminde deniz dolgu alanı üzerinde yapımı devam eden Millet Bahçesindeki çalışmaları inceledi, Belediye Başkan Yardımcısı Muhittin Aydın Bilsel'den son duruma ilişkin bilgi aldı.

Hayati Yazıcı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Millet Bahçesi projelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük önem verdiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesinde tasarlanıp üretilen sosyal mekanlar olduğunu belirtti.

Şehirlerin içerisinde insanların bahçe havasını yaşayacağı alanların az olduğuna işaret eden Yazıcı, "Millet Bahçesi ile Rizeli ve Rize'ye gelenler imkana kavuşacak. 180 dönüm deniz dolgusu yapılıyor. 220 dönüm mevcut eski dolgu yapılmış alan var. Toplam 400 dönümden oluşan bir Millet Bahçesi Rize'nin çehresini değiştirecek. Diğer projeler ile doğrudan doğruya insanın huzurunu ve yaşam kalitesini esas alan bir mekan oluşturuluyor. Önemli bir yatırım olarak düşünüyorum." dedi.

Yazıcı, kentsel dönüşüm çalışmalarının şehre daha çağdaş bir görüntü ve estetik kattığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Çevreye verilen önemin bir göstergesi olarak ortaya çıkacak yeni mekanlar. Eskiye yapılanlara bir şey söylemenin kimseye bir faydası yok. Nihayet yapılan mekanlar insanlar için. İş yeri ve konut olarak kullanılan bu mekanların sağlık ve deprem bakımından, şehirleşme bakımından taşıdığı riskler kentsel dönüşüm ile tasfiye edilmiş oldu, oradan kaldırılmış olacak. İnsanımız daha rahat, daha huzurlu düzene ve görselliğe kavuşmuş olacak."

Kentsel dönüşümün TOKİ tarafından çok iyi planlandığının altını çizen Yazıcı, "Yıkım yapılan sahalardaki mülk sahipleri ve kiracılar ile bire bir görüşüldü. Onların memnuniyeti sağlanarak kentsel dönüşüm başlatıldı. Çok gürültü, patırtı olmadı. Çok güzel samimi paylaşımlarla sorunların çözümünün hedeflendiği görülünce muhatap kitle bundan memnun oldu." diye konuştu.

Hayati Yazıcı, daha sonra Ekrem Orhon Mahallesi'nde ziyaret ettiği esnafın sorunlarını dinledi, hükümetin çalışmaları hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de Millet Bahçesinin yapıldığı alanda incelemelerde bulundu Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de Millet Bahçesinin yapıldığı alanda incelemelerde bulundu Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de Millet Bahçesinin yapıldığı alanda incelemelerde bulundu Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de Millet Bahçesinin yapıldığı alanda incelemelerde bulundu Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de Millet Bahçesinin yapıldığı alanda incelemelerde bulundu Açıklaması

Hayati Yazıcı, geri dönüşüm, AK Parti, Rize, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de Millet Bahçesinin yapıldığı alanda incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika


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