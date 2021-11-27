Üye Girişi
AK PARTİ'Lİ YAZICI: ÇAĞDAŞ BİR ANAYASAYA İHTİYAÇ VAR - Son Dakika

AK PARTİ'Lİ YAZICI: ÇAĞDAŞ BİR ANAYASAYA İHTİYAÇ VAR

27.11.2021 13:55

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Demokratik, özgürlükçü, milletin iradesini yansıtan, çok fazla teferruata girmeyen, ilkeleri belirlemiş, çağdaş bir anayasaya ihtiyaç var. Bu hedefimizi gerçekleştirmek üzere bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Demokratik, özgürlükçü, milletin iradesini yansıtan, çok fazla teferruata girmeyen, ilkeleri belirlemiş, çağdaş bir anayasaya ihtiyaç var. Bu hedefimizi gerçekleştirmek üzere bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

AK Parti'li Hayati Yazıcı, Rize'de AK Parti Teşkilat Akademisi programı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'nin miting kararlarını değerlendiren Yazıcı, siyasetin zor bir iş olduğunu belirterek, "Siyaset akılla, mantıkla yapılır, siyasette tutarlı olmak esastır ve önemlidir. İnsanımızın, düşünürlerimizin televizyondaki yorumcuların, o kişinin çağrısı üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ikinci büyüklükteki partinin miting düzenleme iradesini ortaya koyması yapılan yorumu da haklı hale getiriyor. Bu mitingler o şahsın çağrısıyla gerçekleşiyor. Biri sabah 09.00'da bu açıklamayı yapıyor, çağrıda bulunuyor. Miting yapacağını beyan eden partinin genel başkanı da aynı gün akşam üzeri, Türkiye'de belli yerlerde miting yapacağını deklare ediyor. Bunlar Türkiye siyasetine, Türkiye'nin güvenliği ile alakalı politikalarına, terör örgütü ile irtibatlı, iltisaklı kesimlerle birlikte görüntü verilmesi gibi Türkiye'nin çıkarlarına aykırı bir tutum, milletin belleğine yerleşiyor. Dolayısıyla bu bizim kabul ettiğimiz, onayladığımız bir siyaset tarzı değil. Elbette ki aziz milletimiz bunları seçimde değerlendirilecektir" dedi.

'ANAYASA YAPMA İHTİYACI OLDUĞU AÇIK '

Türkiye'de anayasa yapma ihtiyacının açık olduğunu belirten Yazıcı, şöyle konuştu:

'Türkiye'nin millete ait bir hak olması dolayısıyla, anayasa yapma ihtiyacı olduğu açık. Anayasa yapmak tekel bir haktır ve bu hak aziz Türk milletine aittir ama bu zamana kadar anayasa yapamamış, yapma hakkını kullanamamış. 82 anayasası bir darbe ürünüdür. Bu anayasada yaklaşık 20 dolayında önemli değişiklikler yapılmıştır. En büyük değişikliği de 2017 yılında biz gerçekleştirip Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hayata geçirdik. Demokratik, özgürlükçü, milletin iradesini yansıtan, çok fazla teferruata girmeyen, ilkeleri belirlemiş, çağdaş bir anayasaya ihtiyaç var. Bu hedefimizi gerçekleştirmek üzere bir çalışma yürütüyoruz' diye konuştu.

'50+1 TARTIŞMASI YAPAY'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmalarına ilişkin konuşan Yazıcı, "Bir başkanlık modeli getirilmiştir. Bu başkanlık modelinde 1'inci turda seçilmeye ilişkin düzenlemeler yapılması, 50+1'de bir yönüyle baktığınız zaman bir demokrasi çıtasıdır. Başkan olacak kişi en az yarıdan bir fazlasının oyunu alarak gelmiş olması düşünülerek düzenleme getirilmiştir. Süreçlerde pratiği bakımından sorunlara yol açarsa, zaman kaybına yol açarsa elbette ki düşünür, tartışır, değerlendiririz. Böyle bir konuyu da bu açıdan yapay görüyorum. Bir taraftan anayasa yapmak milletin hakkıdır densin, bir taraftan da anayasayı yapacak olan milletin dilediği şekilde bir değişiklik yapmasının önünü de kapamış değiliz. Ama bugün için böyle bir gündem söz konusu değil? dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, AK Parti, Miting, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK PARTİ'Lİ YAZICI: ÇAĞDAŞ BİR ANAYASAYA İHTİYAÇ VAR - Son Dakika


Son Dakika

Fatih Terim oyundan alınca herkes 'eyvah' demişti! Cicaldau'nun durumu belli oldu 15:25 Fatih Terim oyundan alınca herkes 'eyvah' demişti! Cicaldau'nun durumu belli oldu Organizasyonda dansöz oynattılar! Ticaret Bakanlığı 15:14 Organizasyonda dansöz oynattılar! Ticaret Bakanlığı "Bizimle ilgisi yok, inceleme başlatıyoruz" dedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek 14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek
3 polis memurunun cinsel ilişkiye girdiği anlara ait görüntü ülkeyi karıştırdı 13:53 3 polis memurunun cinsel ilişkiye girdiği anlara ait görüntü ülkeyi karıştırdı Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı! 12:24 Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! 11:51 Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!
20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 10:58 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür! 10:35 Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!

Son Dakika Haberleri
15:24 Fatih Terim oyundan alınca herkes 'eyvah' demişti! Cicaldau'nun durumu belli oldu
15:22 Gece yarısı ormana giren Youtuber esrarengiz koca ayakla karşılaşınca olanlar oldu!
15:13 Organizasyonda dansöz oynattılar! Ticaret Bakanlığı "Bizimle ilgisi yok, inceleme başlatıyoruz" dedi!
14:58 Çiçek Pasajı'nda eski kız arkadaşını rehin alan erkekten bildik savunma: Aşk için yaptım!
14:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek
14:52 Gürsel Tekin anlattı: Kılıçdaroğlu siyasete girince işinden istifa etti, hesabına yatırılan maaşları faiziyle iade etti!
14:36 Gaziantep'te yanmış arabanın yanındaki çukurdan çıkan 2 ceset!
14:35 Medyayı sarsacak iddialar! Milliyet kapanıyor mu? Ziraat Bankası, Demirören'den ne istedi?
14:26 Luis Nani, Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni adresi Trabzonspor olacak!
14:10 Tarihte ördek gagalı dinozorlar varmış! ABD'de bir kazıda fosili bulundu, yeri sır gibi saklanıyor!
Orhan Gencebay da döviz kurlarını yorumladı: 70'lerdeki sıkıntının yanında bu hiçbir şey! Orhan Gencebay da döviz kurlarını yorumladı: 70'lerdeki sıkıntının yanında bu hiçbir şey!         
15:26
Gece yarısı ormana giren Youtuber esrarengiz koca ayakla karşılaşınca olanlar oldu! Gece yarısı ormana giren Youtuber esrarengiz koca ayakla karşılaşınca olanlar oldu!         
15:23
Elazığ'da orkinos fotoğrafı kuyruğu! Kimileri korktu, kimileri sevdi! Elazığ'da orkinos fotoğrafı kuyruğu! Kimileri korktu, kimileri sevdi!         
15:00
Metin Akpınar, "Aktör kumaşı zayıf" dediği Cem Yılmaz'dan özür diledi Metin Akpınar, "Aktör kumaşı zayıf" dediği Cem Yılmaz'dan özür diledi         
14:05
Miting krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu resti çekti: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek Miting krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu resti çekti: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek         
13:42
Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava! Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava!         
11:53
Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı! Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!         
11:17
Kaldırımda yürüyen adama "Sen büyü yaptın" dayağı! Kaldırımda yürüyen adama "Sen büyü yaptın" dayağı!         
10:57
Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar         
09:24
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı         
08:58
Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti         
08:55
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak         
07:25
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi         
22:47
Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti         
18:21
Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek         
17:29
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi         
17:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 15:30:12. #1.11#
SON DAKİKA: AK PARTİ'Lİ YAZICI: ÇAĞDAŞ BİR ANAYASAYA İHTİYAÇ VAR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement