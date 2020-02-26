AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "Savunma sanayisinde dışa bağımlılık yüzde 30'a indi" - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: 'Savunma sanayisinde dışa bağımlılık yüzde 30'a indi' - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "Savunma sanayisinde dışa bağımlılık yüzde 30'a indi"

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, savunma sanayisindeki dışa bağımlılığı yüzde 70'ten 30'a indirdiklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, savunma sanayisindeki dışa bağımlılığı yüzde 70'ten 30'a indirdiklerini söyledi.

Yazıcı, kentteki programları kapsamında Karagöz Caddesi ve Almacı Pazarı'nı ziyaretinde buradaki esnafla bir süre sohbet etti, talepleri dinledi.

Ardından Şehitkamil Sanat Merkezi'nde partisinin il başkanlığınca düzenlenen "AK Parti Siyaset Akademisi 19. Dönem Açılış Dersi"ne katılan Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere başarılar diledi.

AK Parti'nin 18 yıldır ülkeyi yönettiğini ve sırtını milletten başkasına asla dayamadığını belirten Yazıcı, partisinin her şeyi ülke menfaati için yaptığını bunun için ilk sloganlarının "Her şey Türkiye için" olduğunu aktardı.

Yazıcı, AK Parti'nin sağlam temeller üzerine kurulduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"AK Parti duruşu olan bir partidir. Dikleşmeden dik durmak AK Parti'nin özelliğidir. Bu duruşun merkezinde birey var. Başına bir sıfat koymuyoruz Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Laz diye. Koymuyoruz çünkü sadece insan diyoruz."

Osmanlı devletini kuran Osman Gazi'den esinlendiklerini dile getiren Yazıcı, "Onun hocası olan Şeyh Edebali'nin 'Seyahatname' adlı kitabında der ki 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' İnsanı görmeyen ve onu yok sayan hiçbir faaliyetin başarı şansı yoktur." ifadesini kullandı.

- Savunma sanayisinde dışa bağımlılık azaldı

Yazıcı, Türkiye'nin kendi vatan toprağını korumak için içeride ve dışarıda teröre karşı ciddi mücadele verdiğini söyledi.

Dışarıda bulunan ancak ülkenin egemenliğini tehdit eden teröristlere karşı Türkiye'nin sınır ötesine 3 önemli operasyon düzenlediğini belirten Yazıcı, teröre asla geçit vermeyeceklerini bildirdi.

Özellikle savunma sanayisindeki millileşme alanında Türkiye'nin önemli adımlar attığını aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"AK Parti hükümeti Türkiye'nin yönetim sorumluluğunu üstlendiğinde savunma ihtiyacı bakımından Türkiye yüzde 70 dışarıya bağlıydı. İnsansız hava aracını İsrail'den alıyorduk Heron adı altında. Bu arızalandığında veya yedek parçaya ihtiyaç olduğunda yine oraya gidiyorduk ama hamdolsun biz en son kendi yerli ve milli insansız hava aracımızı ürettik. Bunun yanında helikopterimizi ürettik. Mühimmatımızın önemli bir kısmının kendi ülkemizde bulunan fabrikalarda üretimini sağladık. Kendi yerli milli piyade tüfeğimizi ürettik. Bunların hepsini güvenlik güçlerimizin emrine verdik. Yani savunma sanayisinde dışa bağımlılık yüzde 70'ten 30'a indi."

Hayati Yazıcı, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi yola çıktı
Koronavirüs öncesi 7 liraya satılan maskeler şimdi 120 lira Son dakika: İran'dan tahliye edilen 132 kişinin ilk test sonuçları negatif çıktı ABD Genelkurmay Başkanı: Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma niyetimiz yok

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 04:16:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "Savunma sanayisinde dışa bağımlılık yüzde 30'a indi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]