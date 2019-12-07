Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, ziyaretlerde bulundu
Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, ziyaretlerde bulundu

6 saat önce

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nevşehir'de ziyaret ve incelemelerde bulundu.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nevşehir'de ziyaret ve incelemelerde bulundu.

AK Parti İl Dış İlişkiler Başkanları İç Anadolu Bölge Toplantısı'na katılmak üzere Nevşehir'e gelen Yılmaz, toplantının ardından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini (NEVÜ) ziyaret etti.

Yılmaz kendisini karşılayan Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı'dan çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Bağlı, "Üniversitemizin ihtisaslaştığı iki alan var. Bunlardan biri Hünkar Hacı Bektaş Veli, ikincisi de turizm. Her iki konu Türkiye'nin en önemli iki kritik konusu. Üniversitemiz, adını taşıdığı Hacı Bektaş Veli'nin bizlere emaneti olan mirasına sahip çıkmak ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir şekilde aktarmak üzerinde araştırmalar yapmaktadır." dedi.

Yılmaz da üniversitenin yerleşke ve fiziki şartlarının güzel olduğunu belirterek, Bağlı'ya çalışmalarında başarı diledi.

Bağlı, ziyareti anısına Yılmaz'a plaket takdim etti.

Yılmaz daha sonra Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti, ardından TÜGVA Nevşehir İl Temsilciliğine geçti.

TÜGVA İl Başkanı Oğuzhan Alkan, proje ve faaliyetleri konusunda Cevdet Yılmaz'a bilgi verdi. Yılmaz da gençlere yönelik çalışmaları önemsediklerini söyledi.

Alkan, Yılmaz'a Osmanlı döneminde kullanılan temsili hedef oku hediye etti.

Nevşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Yılmaz, Belediye Başkanı Rasim Arı ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar'dan çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Belediyedeki görüşmede Arı, Nevşehir'in, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin merkezi konumunda bulunduğunu, kentin turizmde hedeflediği başarıyı yakalayabilmesi ve insanların yaşamaktan mutlu olacağı bir şehir konumuna gelebilmesi için gayret gösterdiklerini kaydetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, ziyaretlerde bulundu

Hacı Bektaş Veli, Cevdet Yılmaz, Nevşehir, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 06:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Abdullah Gül'le arasında geçen 'Şehir Üniversitesi' diyaloğunu anlattı
Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması: Halk Bankası'nı dolandırmaya çalışıyorlar Ahmet Davutoğlu'nun partisinin genel merkez binası belli oldu MHP'li iş insanı Ömer Faruk Başaran, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 00:57:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, ziyaretlerde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]