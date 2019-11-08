AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Açıklaması

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Turizm Bakanlığının sayıdan ziyade kişi başına geliri artırmayı hedefleyen bir stratejisi olduğunu belirterek, "Katma değeri daha yüksek bir turizmi Antalya'da göreceğiz." dedi.

Yılmaz, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında yaptığı ziyarette, Antalya'nın turizm ve tarımıyla ülkenin en önemli kentlerinden olduğunu söyledi.

Kentin kadim bir tarım şehri olduğunu aktaran Yılmaz, son dönemde gıda konusundaki tartışmalarla Antalya'nın öneminin daha da arttığını, seracılıkta başarılı bir altyapısının bulunduğunu ifade etti.

Seracılığa verilen desteklerden en fazla yararlanan illerin başında Antalya'nın geldiğine dikkati çeken Yılmaz, vatandaşın sağlıklı, uygun şartlarda gıda ihtiyacının karşılanmasıyla enflasyonla mücadele konusunda kentin önemli olduğunu vurguladı.

Antalya'nın turizmin de başkenti olduğunu anlatan Yılmaz, "Antalya bu sene 16 milyon turistle tüm zamanların rekorunu kıracak. Türkiye'ye 2 binli yıllarda 13 milyon turist geliyordu. Şimdi tek başına Antalya, geçmişte tüm Türkiye'nin ağırladığı turistten daha fazlasını ağırlıyor. Bir taraftan da turizm çeşitleniyor. Kültür, sağlık, eğitim ve kongre turizmi gelişiyor. Turizm Bakanlığının sayıdan ziyade kişi başına geliri artırmayı hedefleyen bir stratejisi var. Katma değeri daha yüksek bir turizmi Antalya'da göreceğiz." diye konuştu.

Dünya şehri olan Antalya'nın nüfusuyla paralel olarak altyapı ihtiyacının da arttığına değinen Yılmaz, kente uluslararası organizasyonların da teşvikiyle önemli yatırımlar yapıldığını dile getirdi.

"Mülteci konusu bütün insanlığın sorunu"

Son dönemlerde dış ilişkilerin çok daha fazla ön plana çıktığına işaret eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız ile Macaristan'ı ziyaret ettik. Başarılı bir ziyaret oldu. Avrupa ve dünyaya mesajlar verildi. Bu arada çok başarılı yürüttüğümüz Barış Pınarı Harekatı oldu. Harekatın ardından Rusya ve ABD ile bazı mutabakatlar sağlandı. Uygulamada bir takım aksaklıkların, sıkıntıların olduğunu da cumhurbaşkanımız ifade ediyor. Cumhurbaşkanımız ayın 13'ünde ABD'ye ziyareti olacak. Trump ile değerlendirmeler yapacaklar. Gitmeden de Putin ile de telefon görüşmeleri olacak. Bütün bu trafik içerisinde ülkemizin menfaatlerini koruyan, terör tehditlerini bertaraf eden, ülkemizin güvenliğini sağlayan operasyon kararlı bir şekilde sonucuna ulaştırılacak inşallah."

Yılmaz, mültecilerin güvenli bölge oluşmasıyla vatandaşların geri dönmesinin teşvik edileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının ardından 365 bin mülteci kardeşimiz ülkelerine geri dönmüştü. Bu yeni güvenli bölgeyle çok daha yüksek rakamlara ulaşmayı bekliyoruz. Bu anlamda ise maalesef arzu ettiğimiz ölçüde uluslararası desteği alamıyoruz. Mülteci konusu bütün insanlığın sorunu. Uluslararası hukuk çerçevesinde bütün ülkelerin sahiplenmesi gereken bir konu. Yükün sadece komşu, bölgedeki ülkelere bırakılması hakkaniyetli değil. Bu kapsamda Uluslararası Donörler Konferansı gerçekleştirmek istiyoruz. Bu konferansın gerçekleşmesiyle Suriye'nin yeniden inşaası ve mültecilerin daha sağlıklı bir ortama dönüşünün sağlanması konusunda Avrupa başta olmak üzere tüm dünyanın elini taşın altına koymasını bekliyoruz. Ülkemizin menfaatleri, istikrarı ve huzuru doğrultusunda adımlar atmaya devam edeceğiz."

Vali Karaloğlu ise şeref defterine imza atan Yılmaz'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.