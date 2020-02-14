AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Bingöl Sektör Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bölgede huzur ortamının pekişmesiyle özel sektör yatırımlarının arttığını belirterek, "Huzur ve güven ortamı yoksa bırakın özel sektörün bir bölgeye gelmesi o bölgedeki sermaye bile kaçar başka bölgeye gider." dedi.

Yılmaz, Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde "Söz Sizde Tarım Orman Buluşmaları" kapsamında düzenlenen Bingöl Sektör Buluşmaları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Bingöl'ün ana sektörünün tarım ve hayvancılık olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli ve ekibine Bingöl'e geldikleri için teşekkür eden Yılmaz, kentte bir taraftan OSB, küçük sanayi gibi imalat sanayisine yönelik yatırımların olduğunu diğer taraftan kayak ve termal tesisleri gibi turizm alanında ve hizmet sektöründe birtakım proje çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti.

Yılmaz, bu yatırımların yanında tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin de önemli olduğuna işaret ederek, "Şu gerçeği kabul etmemiz lazım ki Bingöl'ün ana sektörü tarım ve hayvancılıktır. Diğer bütün faaliyetler bir yana tarım ve hayvancılık bir yana. Bingöl'de en fazla katma değer üreten, istihdam sağlayan, ilimize refah getiren sektör tarım ve hayvancılık sektörüdür. Tarım ve hayvancılıkta biz sıçrama yaptığımız zaman bütün alanlarda bunu takip edecektir." dedi.

SÜTAŞ yatırımı

Merkeze bağlı Çeltiksuyu köyünde yapımı devam eden SÜTAŞ Doğu Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Tesislerinin önemine değinen Yılmaz, Türkiye'nin en büyük yatırımlarından birinin burada gerçekleştirildiğin söyledi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Her bakımdan yem bitkisi üretimiyle, kaliteli süt üretimiyle, yem sanayimizle destek kuruluşlarımızla bütün unsurlarımızla SÜTAŞ'a hazırlanmamız lazım. Nüfusumuz artacak yeni yerleşim alanları bile şimdiden planlamamız lazım. Dolasıyla Bingöl bir sıçramanın eşliğindedir. Bir yeni seviyeye yükselmenin eşiğindeyiz. Allah'ın izniyle bu yeni seviyede sizlerle birlikte el birliğiyle ulaşacağız. Yalnız bu kendiliğinden olmaz. Bunun altını çizmek isterim. Bakın burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunmak isteriz. Son 17-18 yılda bu yollara yatırımlar yapılmasaydı, içinde bulunduğumuz üniversiteler kurulmasaydı, hava limanları yapılmasaydı, hastaneler, eğitim altyapıları geliştirilmeseydi, kentsel dönüşümler sağlanmasıydı bugün SÜTAŞ yatırımlarından bahsedemezdik."

"Huzur güven ortamı yoksa bir bölgeye özel sektör yatırımı gelmez"

Cevdet Yılmaz, bölgesel kalkınma perspektifiyle teşvikler çıkarılmasaydı, en güçlü destekler, yatırımlara teşvikler verilmeseydi yine SÜTAŞ'tan bahsedilemeyeceğinin altını çizdi.

"Bütün bunların da üstüne şunu vurgulamak istiyorum, huzur güven ortamı yoksa bir bölgeye özel sektör yatırımı gelmez." diyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri engel olmaya çalışsa da kamu yatırımlarını yapabilirsiniz bir bölgeye. Ama huzur ve güven ortamı yoksa bırakın özel sektörün bir bölgeye gelmesi, o bölgedeki sermaye bile kaçar başka bölgeye gider. Gerçekçi olmamız lazım. Çok şükür zor dönemlerde özellikle huzur ve güven ortamımızın pekişmesiyle özel sektör yatırımlarında çok ciddi bir artış görüyoruz. Bu olmadan da bir ilin kalkınması mümkün değil. Kamu altyapıyı yapar, özel sektör üretken yatırımları gerçekleştirir. Bir kuşun iki kanadı gibi. Bu ikisi bir araya geldiği zaman gerçek anlamda kalkınma ortaya çıkmış olur."

Toplantıya, Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, diğer yetkililer ile sektör temsilcileri katıldı.