AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kartal Köyü Gençlik ve Kültür Evinin açılışını yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kartal Köyü Gençlik ve Kültür Evinin açılışını yaptı.

Yılmaz, Merkeze bağlı Kartal Köyü yapımı tamamlanan Gençlik ve Kültür Evinin

açılışında yaptığı konuşmada, köy derneğinin örnek bir proje gerçekleştirdiğini söyledi.

Kartal köyünün balının meşhur olduğunu aktaran Yılmaz, "Biliyorsunuz dünya ikincisi bal Kartal köyüne aittir." dedi.

Kalkınmanın temelinin gençler olduğunu belirten Yılmaz,

"İnsan olmadan kalkınma olmaz. İstediği kadar taş olsun, toprak olsun, para olsun hiç önemli değil. İnsan yoksa, hiçbir şey yoktur." ifadelerini kullandı.

Açılışa, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler de katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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