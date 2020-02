AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan Başkan Beyoğlu'na ziyaret - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partisinin yeni dönem siyaset akademisinin açılışını yapmak üzere geldiği Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi'ni ziyaret etti.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bağlar Belediyesini ziyaret ederek Başkan Beyoğlu ile bir araya geldi. Ziyarette Cevdet Yılmaz'a, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat da eşlik etti. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindekileri belediye binasının girişinde belediyenin birim yöneticileri ve çalışanlarıyla birlikte karşıladı.



"Bağlar Değişirse Diyarbakır Değişir"



Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan Cevdet Yılmaz, Bağlar'a yapılacak hizmetlerin önemine dikkat çekerek hükümet olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gerekli tüm desteği vereceklerini kaydetti. Uzun yıllardır hizmete hasret kalan Bağlar'ın çehresinin değişmesi halinde bunun Diyarbakır'ın değişim ve dönüşümüne katkı sağlayacağını kaydeden Yılmaz, "Ekip ruhu önemli. Teknik kadro olmadan bu iş olmaz. Çok genç bir ekiple çalışıyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi ile ortak projeler yapabilirsiniz. Bağlar halkı yıllardır hizmet görmedi. Yıllar önce Bağlar'a girdiğim zaman esnaflar burası batakhane gibi olmuş dediler hırsızlık uyuşturucu her türlü sıkıntı var dediler. Dolaysıyla bizim burada ferah bir şehir oluşturmamız gerekiyor. Gerçekten şu anda Bağlar, Diyarbakır'ın kalbidir. Bağlar değişirse Diyarbakır değişir, Güneydoğu değişir Türkiye değişir. Biz de elimizden ne gelirse Bağlar'ımızın yanındayız. Büyükşehir Belediyesinin teknik kadrosunu mutlaka kullanın. Bağlar halkı hizmet görsün. Bu bir fırsat" dedi.



"Bağlar Belediyesine her türlü desteği vereceğiz"



Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ise Bağlar'da değişim yaşandığına dikkat çekerek Bağlar Belediyesine her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini kaydetti. Vali Güzeloğlu, "Bakanımızın ifade ettiği gibi Bağlar değişim ve dönüşümün merkezi olacak. Millet bahçeleri ve kentsel dönüşümde merkez Bağlar olacak. Hemen burada belirtiyorum biz bu hizmetler için Bağlar'ımıza 1 milyon lirayı taahhüt ediyoruz. Her konuda desteğimiz devam edecek" diye konuştu.



"Göreve geldiğimizden beri halkın içindeyiz"



Anlamlı ziyaret nedeniyle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a teşekkür eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, göreve geldikten sonra gece gündüz demeden çalışma yaparak değişim süreci başlattıklarını dile getirdi. Beyoğlu, "Zor bir süreçte göreve geldik. 11 ayda çok büyük bir değişime imza attık. Özellikle Kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar yaptık. Geldiğimizden günden bu yana her gün ev ziyaretleri yapıyoruz. Ev ev ve sokak sokak dolaşıyoruz. İnsanların dertlerini sorunlarını ve dinliyoruz. Sento Diyarbakır ulaşımı için ana noktalardan olan Sento caddesinde Karayolları ile birlikte yol yenileme çalışması yaptık.90 modern aracımızla Bağlar'ımızı temizliyoruz. İlçemizin her yeri pırıl pırıl ve tertemiz. Esnaflarımızı her akşam ziyaret edip sorunlarını dinliyoruz. Ara sokaklarda sıkıntı varsa hemen çözmeye çalışıyoruz. Üniversite adaylarına yönelik ücretsiz TYT- AYT kursları açtık. 220 öğrencimiz burada eğitim görüyor. okullarımıza 25 ton boya aldık. Okul bahçelerini çevre düzenlemesi ile modern hale getirdik. Kentsel dönüşümde son aşamaya gelindi. Bakanlarımızın destekleriyle projeye alındı. Bağlar'ımızın tamamında kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Kaynartepe mahallesinde başlayacağız. Canla başla gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Taşıdığımız sorumluluğun farkındayız. Hem milletimize hem cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza karşı. Biz burada onları temsil ediyoruz. Metruk binaları yıkıyoruz ve boşalan yerlere halı sahalar yapacağız, potalar kuracağız. Spor ve dinlenme alanları oluşturacağız. Valimiz bizler için şanstır. Kendisinin önderliğinde Diyarbakır'ımıza hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR