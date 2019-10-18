Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti
Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Bülent Bilge ve UID Macaristan Başkanı Mehmet İnceoğlu ile birlikte Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti. Gül Baba Vakfı Başkan Vekili Suat Karakuş ve vakfın genel müdürü İstvan Szalai tarafından karşılanan heyet, külliyeyi gezdi ve türbe hakkında bilgi aldı. Vakıf yöneticileri ile birlikte kahvaltı yapan Yılmaz, türbe ve külliyeyi ziyaret edenlerin sayısının her geçen gün artıyor olmasından dolayı gurur duyduğunu belirterek, başta vakıf başkanı iş adamı Adnan Polat olmak üzere çalışanlara teşekkür ettiğini söyledi.


Açılışı geçtiğimiz yıl Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan türbe ve beraberindeki külliyeyi şimdiye dek 73 bin ziyaretçinin gezdiği, sayının bu yıl sonuna kadar 100 bine ulaşmasının beklendiği bildirildi. - BUDAPEŞTE

Gül Baba Türbesi, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:36 Kaynak: İHA
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