AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Mardin'de iş adamlarıyla buluştu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye ve Irak'ta daha istikrarlı bir ortamın oluşmasıyla bölgeye yapılan ihracatın artacağını söyledi.

Yılmaz, beraberinde AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ile Cengiz Demirkaya ve AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ile Mardin Organize Sanayi Bölgesindeki tesislerde incelemede bulunup girişimcilerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, Mardin'in turizm ile tarım potansiyeli bulunduğuna ve sınır kenti olduğuna işaret eden Yılmaz, Mardin'in yıllık yaklaşık 1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

AK Parti iktidarı öncesinde Güneydoğu'daki 9 ilden yapılan ihracat miktarının 700 milyon dolar olduğunu anımsatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şimdi tek başın Mardin bir milyar doları aşan ihracat yapıyor. Güneydoğu'da ise geçen yıl 9,2 milyar doları buldu. Bu gerçekten çok sevindirici. Bu kadar bölgesel birtakım gerginliğe rağmen bu başarı sağlandı. Bir de Orta Doğu'ya istikrar geldiğini düşünün. Bunun nerelere ulaşabileceğini tahmin edebilirsiniz. Suriye ve Irak'ta daha istikrarlı bir ortamın oluşmasıyla ticaretimiz çok daha üst noktalara çıkacak."

"Biz hem Irak hem de Suriye'nin birliğinden yanayız"

Türkiye olarak komşularla iyi ilişkiler kurmaktan yana olduklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Komşularımızın birliğinden ve beraberliğinden yanayız. Bu ülkeleri parçalamaya çalışan birtakım güçler var. Bu ülkeleri parçalamaya çalışanların başka projeleri var. Bu ülkelerin kaynaklarını sömürmeye, bu ülkeler üzerinden başka projeler geliştirmeye çalışıyorlar. Biz hem Irak hem de Suriye'nin birliğinden yanayız. Bu birlikte de bütün farklı kimliklere saygı gösterilen, bütün kimliklerin rahatça yaşayabileceği bir ortam savunuyoruz. Mezhep ve etnik çatışmaların olmadığı bir bölgeyi hedefliyoruz."

Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şükrü Karaboğa da çalışmalar hakkında bilgi verdi.