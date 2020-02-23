AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, partisinin siyaset akademisine katıldı - DİYARBAKIR - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "18 yılda bu partinin öncülüğünde, Cumhurbaşkanımız liderliğinde neler yaşandığına baktığımızda; ekonomiden sosyal hayata, demokrasiden dış ilişkilere çok önemli bir dönüşüm sürecinin yaşandığını görüyoruz." dedi.

AK Parti İl Başkanlığınca Diyarbakır Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Siyaset Akademisi 19. Dönem açılış dersine katılan Yılmaz, Türkiye ve dünya gündemini değerlendirdi.

Siyaset akademilerine 18 dönemde 75 binin üzerinde katılım olduğunu ve 30 bin kişinin başarı belgesi almaya hak kazandığını belirten Yılmaz, "Siyasetle ilgileniyorsanız her şeyle bir şekilde ilgilenmeniz lazım. Bütüncül bir bakış açısına sahip olmanız lazım. Ekonomiyle, sosyal hayatla, kültür ve sanatla bir şekilde ilgilenmelisiniz. Toplumun gündeminde ne varsa sizin de o konularla ilgilenmeniz lazım." diye konuştu.

Siyaset akademisi programında sosyolojiden ekonomiye, uluslararası ilişkilerden birçok alana ilişkin konuların işleneceğini anlatan Yılmaz, siyaset akademisinin nitelikli temsilin kapılarını açtığını ifade ettiğini söyledi.

Yılmaz, AK Parti'nin 18 yıla yakın süredir Türkiye'yi yöneten bir parti olduğunu hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bir taraftan içinden hükümetler çıkarıyor bir taraftan da kendi kurumsal yapısı içerisinde çok önemli çalışmalar yürütüyor. 18 yılda bu partinin öncülüğünde, Cumhurbaşkanımız liderliğinde neler yaşandığına baktığımızda; ekonomiden sosyal hayata, demokrasiden dış ilişkilere çok önemli bir dönüşüm sürecinin yaşandığını görüyoruz. Siyaset aynı zamanda bir değişim, dönüşüm sürecini yönetme sanatıdır. AK Parti'nin de bu uzun süren iktidarında ülkemizin dönüşümüne çok ciddi katkılar yaptığını, demokratik siyaset anlamında çok ciddi başarılara imza attığını görüyoruz."

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker de siyaset ve toplum ilişkisine değinerek toplumsal sorunların siyasi arenada çözülmesi gerektiğini belirtti.

Eker, terör örgütleri ve onların destekçilerinin topluma çözüm değil, kaos getirmek istediğini ifade etti.