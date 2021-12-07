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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, 12. Boğaziçi Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, 12. Boğaziçi Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

07.12.2021 11:55
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, 12. Boğaziçi Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, "Siyasetin ortaya koyabildiği şey, hem mevzuat açısından bir sabite oluşturabilmek hem de bilimde, ekonomide, hukukta, kadına dair her meselede hem bir hukuk inşa edebilmek hem de verdiği desteklerle teşviklerle bunların gelişmesine imkan verebilmek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, "Siyasetin ortaya koyabildiği şey, hem mevzuat açısından bir sabite oluşturabilmek hem de bilimde, ekonomide, hukukta, kadına dair her meselede hem bir hukuk inşa edebilmek hem de verdiği desteklerle teşviklerle bunların gelişmesine imkan verebilmek. Bazen ekonomik anlamda desteklemek bazen yaptığınız icraatla desteklemektir." dedi.

Zengin, Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından "Daha iyi bir dünya için çalışmak" temasıyla düzenlenen 12. Boğaziçi Zirvesi'nde konuştu.

Kadın meselesi üzerine yıllardır çalıştığını anlatan Zengin, şöyle devam etti:

"Kadın meselesini konuşurken 'kadın ve ...' ifadelerinin bizi çok yorduğunu düşünüyorum. 'Kadın ve hukuk', 'kadın ve bilim', 'kadın ve ekonomi'... Bu başlıkları aslında bir şekilde unutarak hayatı tabii bir mecrada yaşamayı anlamlı buluyorum. Eğer kadınlarla ilgili bir şey yapacaksak 've'ler olmaksızın, kadın-erkek arasında böylesi bir ayrım olmaksızın hayatı yaşayabilmenin bizim için anlamlı olduğu kanaatindeyim. Bu ifadelere kadın, hukuk, bilim ve ekonomi diye tek tek baktığımda ortak olan yan nedir diye düşündüğümde, ortak olanın hayatın içinde aslında her birisi için vazgeçilmez olduğunu görüyorum. Her bir başlığın bir itiraz etmek olduğunu, mücadele olduğunu görüyorum."

Özlem Zengin, her meselenin ortak bir buluşma noktasına ihtiyaç duyduğunu kaydederek, şunları anlattı:

"İstiyoruz ki hukuk hayatımızda bir sabite, bir öngörülebilirlik oluştursun. Bilim için de böyle, bir sabiteye ihtiyaç duyuyoruz. Siyasetin ortaya koyabildiği şey, hem mevzuat açısından bir sabite oluşturabilmek hem de bilimde, ekonomide, hukukta, kadına dair her meselede hem bir hukuk inşa edebilmek hem de verdiği desteklerle teşviklerle bunların gelişmesine imkan verebilmektir. Bazen ekonomik anlamda desteklemektir bazen yaptığınız icraatla desteklemektir. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın bize ortaya koyduğu rehberlik çerçevesinde AK Parti olarak tüm bu meselelerde bu yaklaşım içinde hareket etmeye çalıştık. İhtiyacımız olduğunda hukuk inşa ettik, kadınlarla ilgili meselede kadına dair şiddette, kadının ekonomi içerisinde var olmasında, akademik alanda daha fazla yer almasında. Hukuk mevzuatı ortaya koyduk, kanunlarla korumalar geliştirdik."

Kadının ekonomik hayatta yer alması, güçlenmesi konusunda bir mevzuat inşa etmek için özel gayret sarf ettiklerini belirten Zengin, şunları kaydetti:

"Yeri geldiğinde, bazen bakanlıkların bu konudaki gayretleri, bazen kamu kurumlarının özel hassasiyeti, bazen bankalara yönlendirilen teşviklerle ekonomik olarak da kadınların desteklenmesi konusunda teşvikler ortaya koyduk. Diğer taraftan da bence en önemlisi, sadece hukuk ve ekonomik desteğin ötesinde bir iklim oluşturabilmek. Kadının bir ayrım, farklılık hissetmeden kendini ortaya koyabilmesi, hukukun bir akış içerisinde olması, bilimin gelişebilmesi için bir iklim oluşturabilmek... Bu manada yaptığımız tüm konuşmalarda, yaptığımız her tür eylemde, bu önemli değerleri aklımızda tutarak, bunları muhafaza ederek bu iklimi yaygınlaştırmak için gayret sarf ettik. Bundan sonra da devam edecek."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, 12. Boğaziçi Zirvesi'nde konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, 12. Boğaziçi Zirvesi'nde konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, 12. Boğaziçi Zirvesi'nde konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, 12. Boğaziçi Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Özlem Zengin, AK Parti, Ekonomi, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, 12. Boğaziçi Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, 12. Boğaziçi Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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