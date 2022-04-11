AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin'den Tokat Emniyetine ziyaret - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin'den Tokat Emniyetine ziyaret

11.04.2022 15:52
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin'den Tokat Emniyetine ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla Tokat Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'ı ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla Tokat Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'ı ziyaret etti.

Zengin'in basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özlem Zengin beraberinde AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir ve İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum'la birlikte Erdoğan'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarette Zengin, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümünü kutladı.

Erdoğan da ziyaretlerinden dolayı Zengin'e ve beraberindekilere teşekkür etti.

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Özlem Zengin, AK Parti, Tokat, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin'den Tokat Emniyetine ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin'den Tokat Emniyetine ziyaret - Son Dakika
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