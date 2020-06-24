AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Esenyurt'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika

ESENYURT'ta sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya , "Gereken bütün hasar tespit çalışmaları, yaraların sarılması ilk andan itibaren başladı" diye konuştu.

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşanan sel felaketinde çok sayıda evi su basmış bir kişi de hayatını kaybetmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım selin yaşandığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Kaya, ev ve işyerlerini su basan vatandaşların sorunlarını dinledi geçmiş olsun dileklerini iletti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BİZ MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ" Fatma Betül Sayan Kaya, "Bütün İstanbulumuza geçmiş olsun demek istiyorum. Büyük bir doğal afetle karşı karşıya kaldı İstanbulumuz. Bugüne kadar görülmemiş hortumlar İstanbul'da görüldü. Şu an Esenyurt'tayız Pınar Mahallemizdeyiz. Dün burada Suriyeli bir misafirimiz hayatını kaybetti. Öncelikle kendisine, ailesine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimizin durumları hakkında bilgi aldık. Onların durumları iyi. Devletimiz olayın ilk anından itibaren tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte olay yerine intikal etti. Gereken bütün hasar tespit çalışmaları, yaraların sarılması ilk andan itibaren başladı. Dün buradaki mağdur olan vatandaşlarımız otellere, misafirhanelere yerleştirilmek suretiyle ilk andan itibaren valiliğimizin başkanlığında koordinasyon kurulu çalışmalarını sürdürüyor. Bugün biz de kendilerinden bilgi aldık. Valimiz az önce bir açıklama yaptı. Hasar çalışmaları titizlikle sürdürülecek, vatandaşlarımıza sosyal destek ve yardımlarımız bugünden itibaren başlamış olacak. Hükümetimiz olayın ilk anından itibaren ilgili tüm bakanlıklarımız koordinasyon halinde milletimizin yanında. Devletimiz yaraları sarmak için seferber olmuş durumda. Biz milletimizin yanındayız. Her zaman olduğu gibi bugün de. Yaraları en kısa sürede saracağız ve buradaki çocuklarımızın yüzünün güldüğü mutlu bir şekilde bu sokaklarda oynadıkları günlere en kısa zamanda ulaşmak temennisiyle" diye konuştu.

Bursa'daki sel felaketiyle ilgili de geçmiş olsun dileklerini ileten Kaya, " Devlet millet el ele İnşallah bu zor günleri de atlatacağız" dedi. Kaya ve beraberindekiler daha sonra bölgeden ayrıldı.

- İstanbul