AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Menemen Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Menemen Belediyesini ziyaret etti

02.04.2021 13:17
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Menemen Belediyesini ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Menemen Belediyesini ziyaret ederek belediyede 14 Ocak'ta "Başkan Vekili" olarak göreve başlayan AK Parti'li Aydın Pehlivan'ı tebrik etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Menemen Belediyesini ziyaret ederek belediyede 14 Ocak'ta "Başkan Vekili" olarak göreve başlayan AK Parti'li Aydın Pehlivan'ı tebrik etti.

Binali Yıldırım, Menemen Belediyesine gelişinde kendisini bekleyenlere kurulan kürsüden hitap ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde tüm dünyada büyük bir mücadele verildiğini hatırlattı. Henüz hastalığa çözüm bulunamadığını belirten Yıldırım, "Sizin heyecanınıza, sevginize yürekten katılıyorum ama lütfen bu tedbiri elden bırakmayalım. Maske, mesafe kurallarını unutmayalım. Gerçi burada biraz ihlal edildi ama dikkat edelim. Daha önümüzde çok güzel günler var, güzel işleri başaracağımız ülkemiz için yapacak çok işimiz var. Bu coşkunuz bizim gücümüzü artırıyor." ifadelerini kullandı.

Aydın Pehlivan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak istediğini aktaran Yıldırım, "Sessiz sedasız gelip 'Hayırlı olsun' diyecektik. Özellikle kimse katılmasın diye il başkanımıza tembihat ettim ama sevgi hiçbir engel tanımıyor. Allah sizlerden razı olsun, yüz yüze geleceğimiz, kucaklaşacağımız günlerin yakın olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum." dedi.

Yıldırım, Menemen'in güzel işlerle anılması gerektiğini vurgulayarak ilçenin Aydın Pehlivan ile aydınlık günlere kavuşacağını inandığını söyledi.

Türkiye'nin önünde güzel günler olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Kongremizi bitirdik, yeni döneme 'Bismillah' dedik. Yeni dönem 2023-2024 hedeflerine ulaşmak. 2023'te milletin adamı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçiyoruz." dedi.

Yıldırım, 2024'te İzmir'i hem ilçelerde hem de İzmir Büyükşehir Belediyesinde AK Parti hizmetleriyle buluşturmayı hedeflediklerini aktararak "Cumhur İttifakı gittikçe, güçlenerek devam ediyor. Türkiye genelinde ve belediyelerimizde iş birliğini daha da güçlendirerek sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, yaptığı konuşmada, partinin büyük bir aile olduğunu, AK Parti hizmetleriyle Türkiye'nin büyüdüğünü, geliştiğini söyledi.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ise ilçenin 200 bine yaklaşan nüfusuyla en hızlı gelişen ilçelerden biri olduğunu, proje ve yatırımlarla bölgenin daha da gelişmesini sağlayacaklarını aktardı.

Binali Yıldırım'a programı sırasında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar ve Necip Kalkan da eşlik etti.

Bu arada Yıldırım, İzmir programı kapsamında Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş'ı da ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Menemen Belediyesini ziyaret etti
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Menemen Belediyesini ziyaret etti
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Menemen Belediyesini ziyaret etti
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Menemen Belediyesini ziyaret etti

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Menemen Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika


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