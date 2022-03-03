AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım restorasyondaki Selimiye'de incelemede bulundu - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım restorasyondaki Selimiye'de incelemede bulundu

03.03.2022 16:05
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım restorasyondaki Selimiye'de incelemede bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, restorasyona alınan Selimiye Camisi'nde incelemede bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, restorasyona alınan Selimiye Camisi'nde incelemede bulundu.

Uzunköprü'deki okul açılışı programı sonrası Edirne'ye gelen Yıldırım ve beraberindekiler Selimiye Camisi'ne geçti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yıldırım, Selimiye'nin mimarisiyle herkesi hayrete düşüren bir eser olduğunu söyledi.

Selimiye'nin kubbesi ve taşıyıcı sistemini övgü dolu sözlerle anlatan Yıldırım, "Bugünün teknolojisi ile bile kolay hesap edilemiyor. Hatta bu kubbenin alanının üç katı entegre hesaplarla ancak yapıldığını biliyoruz bu dönemde. O dönemin mimarı, bu eserleri yaparken muazzam bir tecrübeye sahip." dedi.

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un "Gel yıkalım şu Süleymaniye'yi desen iki kazma kürek iki de ırgat gerek. Hadi gel yapalım geri şunu desen bir Sinan gerek bir de Süleyman" dizeleriyle konuşmasına devam eden Yıldırım, İslam coğrafyasında Mimar Sinan'ın 500'den fazla eseri olduğunu belirtti.

Restorasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 20 yılda 5 bin vakıf eserinin ihya edildiğini söyledi.

"Önce devletin bekası"

Türkiye'ye ve insanlığa kalıcı eserler bırakan büyük ustaları rahmet ve şükranla andığını ifade eden Yıldırım, "Ümit ederim ki ortalığı kan gölüne çevirenler, haksız adaletsiz orantısız savaşı sürdürenler bu eserlerin hikmetinden feyz alırlar ve bir an önce bu azap bu kan durur. Masum insanlar hayatta kalır, masum çocukların yaşaması sağlanır." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını işaret ederek "Çok değil denizin öbür tarafında cehennem azabı yaşıyor insanlar" diyen Yıldırım, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Ülkenin bekasının her şeyden önce geldiğini diğer sıkıntıların aşılacağını altını çizen Yıldırım, "Ama bağımsızlığımız herhangi bir tehlikeye girdiğinde diğerlerinin artık önemi kalmaz." dedi.

Yıldırım'a, Edirne Valisi Ekrem Canalp, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, parti yöneticileri de eşlik etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım restorasyondaki Selimiye'de incelemede bulundu
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım restorasyondaki Selimiye'de incelemede bulundu
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım restorasyondaki Selimiye'de incelemede bulundu
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım restorasyondaki Selimiye'de incelemede bulundu

YORUMLAR
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Binali Yıldırım, AK Parti, Selimiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım restorasyondaki Selimiye'de incelemede bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım restorasyondaki Selimiye'de incelemede bulundu - Son Dakika
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