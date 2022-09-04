AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, "Kirvem AK Parti" programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, "Kirvem AK Parti" programında konuştu Açıklaması

04.09.2022 20:24
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, "Kirvem AK Parti" programında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 2023'ün Cumhuriyetin 100. yılı olduğunu belirterek, "Bu pırıl pırıl evlatlarımız Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı, ikinci yüzyılın büyükleri olacak, gençleri olacak ve ülkemize büyük hizmetler yapacak.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 2023'ün Cumhuriyetin 100. yılı olduğunu belirterek, "Bu pırıl pırıl evlatlarımız Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı, ikinci yüzyılın büyükleri olacak, gençleri olacak ve ülkemize büyük hizmetler yapacak." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Sosyal Politikalar birimi tarafından başlatılan "Kirvem AK Parti" projesi kapsamında yetim, öksüz, engelli, şehit, gazi ve dar gelirli ailelerin çocuklarından oluşan 2 bin 500 çocuğa yönelik sünnet töreni, Fatih Belediyesi Mimar Sinan Stadı'nda düzenlendi.

Törende konuşan Yıldırım, dün TEKNOFEST programına katıldığını, buradaki konuşmasından dolayı sesinin kısıldığını dile getirerek, ses ağızdan az çıksa da gönülden konuştuklarını söyledi.

Gönülden gönüle bir yol olduğunu ifade eden Yıldırım, "Evlatlarımızın bu hayattaki ilk mutluluğuna bugün ortak olmak, onların sünnet merasiminde sizlerle beraber olmak bizim için çok büyük bir mutluluk. Rabb'im evlatlarımızın acısını göstermesin. Rabb'im mürüvvetlerini de görmeyi nasip eylesin." diye konuştu.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin, aydınlık yarınlarımızın güvencesi olan gözümüzün nuru yavrularımızın, hayata atılmaları için her türlü fedakarlığı yapan siz, anne ve babalara çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılı, 100 yılı geride bıraktık. Bu pırıl pırıl evlatlarımız Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı, ikinci yüzyılın büyükleri olacak, gençleri olacak ve ülkemize büyük hizmetler yapacak. Rabb'im yollarını, yolumuzu açık eylesin."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise "Kirvem AK Parti" projesi ile "her zaman, herkes ile her yerde" dediklerini belirtti.

Şimdi de "Her yaşta, her kadınımızla da gencimizle de çocuğumuzla da birlikte olma gayretini devam ettireceğiz." dediklerini anlatan Kabaktepe, sünnet olan çocuklara "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Oyun, gösteri ve çeşitli etkinliklerin yer aldığı törende, çocuklar ile aileleri eğlenceli vakit geçirdi.

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Kaynak: AA

Binali Yıldırım, İstanbul, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, 'Kirvem AK Parti' programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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